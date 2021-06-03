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أمضى سنوات في سجون الاحتلال.. تشييع مهيب للشهيد الفلسطيني فادي وشحة (فيديو)

تشييع مهيب للشهيد الفلسطيني فادي وشحة (مواقع التواصل)
تشييع مهيب للشهيد الفلسطيني فادي وشحة (مواقع التواصل)
3/6/2021-|آخر تحديث: 3/6/202105:29 PM (مكة المكرمة)

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد فادي موسى وشحة (34 عاما) الذي قضى أمس متأثرا بإصابته بجروح خطيرة أصيب بها قبل أسبوعين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وشُيِّع جثمان فادي وَشَحَة بموكب عسكري من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله قبل أن ينقل إلى حرم جامعة بيزيت القريبة من رام الله، حيث جرت مراسم وداع شعبية بمشاركة آلاف الطلبة.

وأُصيب وَشَحَة، وهو ناشط فلسطيني بارز في مجال المقاومة الشعبية، ومعتقل سابق في السجون الإسرائيلية، في 15 مايو/أيار الماضي، خلال مشاركته بمسيرة ضد العدوان على غزة على حاجز بيت إيل الإسرائيلي برصاصة في رأسه.

وأعلنت جامعة بيرزيت التي يدرس فيها فادي وَشَحَة، العلوم السياسية الحداد ثلاثة أيام، وبعد صلاة الظهر جرت مراسم دفن جثمان الشهيد في مقبرة بلدة بيزيت مسقط رأسه.

فادي وشحة

الشهيد فادي وشحة، اعتقل من قبل سلطات الاحتلال عام 2009 للمرة الأولى وأفرج عنه بعد صفقة تبادل للأسرى ليتم اعتقاله مرة ثانية عام 2014.

واتهمته سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية ضد جيش الاحتلال برفقة ابن عمه الشهيد معتز الذي قضى في معركة خاضها ضد جنود الاحتلال عام 2014 في بيرزيت.

وفي هذا الاعتقال خاض فادي إضرابًا مع الاسرى عن الطعام، وأفرج عنه عام 2019 بعد أن أمضى مدة محكوميته، وأصيب وشحة بالرصاص 3 مرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وحاولت قوات الاحتلال اعتقال فادي قبل 5 شهر لكنها لم تتمكن من ذلك ورفض هو الامتثال لاستدعاءات (الشاباك) فأصبح مطلوبا للاعتقال.

وخلال المواجهات الأخيرة استهدف جنود الاحتلال فادي وشحة بالرصاص الحي في رأسه، وبقي في المستشفى في رام الله في حالة حرجة قبل إعلان استشهاده أمس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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