وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية من نوعها

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات في مستهل زيارة تستغرق يومين، هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورا للاستقبال الرسمي الذي جرى لـ لابييد في مطار أبو ظبي، وقالت في تغريدة “وصل وزير الخارجية إلى الإمارات، في زيارة تعكس لحظة تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي”.

وأضافت “لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي”، في إشارة إلى اتفاق التطبيع العام الماضي.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وصل إلى الإمارات في زيارة تعكس لحظة تاريخية في علاقات إسرائيل والعالم العربي. لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاق السلام التاريخي. خلال الزيارة سيفتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ومكتب القنصلية العامة في دبي. pic.twitter.com/omzC5iZ5Ke — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2021

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية “خلال الزيارة سيفتتح (لابيد) السفارة الإسرائيلية في أبوظبي ومكتب القنصلية العامة في دبي”.

وكتب لابيد في تغريدة “نصنع التاريخ: فخور بتمثيل دولة إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة. شكرا على الترحيب الحار”.

עושים היסטוריה: גאה לייצג את מדינת ישראל בביקור רשמי ראשון באיחוד האמירויות. תודה על קבלת הפנים החמה. 🇮🇱 🇦🇪 نصنع التاريخ: فخور بتمثيل دولة إسرائيل في أول زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة. شكرا على الترحيب الحار pic.twitter.com/sxVXPYcghQ — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 29, 2021

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن لابيد سيلتقي نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان خلال زيارته للإمارات التي تستغرق يومين وذلك للتوقيع على اتفاق تعاون في المجال الاقتصادي.

كانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات إبراهام التي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأوضح ليئور هايات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريحات صحفية أن الاتفاق الاقتصادي الذي سيُوقع اليوم سيكون الثاني عشر بين إسرائيل والإمارات منذ ذلك الحين.

الاعلام الاسرائيلية ترفرف جنباً الى جنب الاعلام الاماراتية في مطار ابو ظبي 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/35DixBWIND — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 29, 2021

ومن المقرر كذلك أن يزور لابيد موقع معرض إكسبو 2020 دبي، وهو معرض دولي سيُفتتح في أكتوبر/ تشرين الأول وستشارك فيه إسرائيل.

وعبرت طائرة لابيد الأجواء السعودية التي لم تطبع علاقاتها مع إسرائيل ولكنها فتحت مجالها الجوي العام الماضي أمام رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل.

وافتتحت الإمارات رسميا هذا الشهر سفارتها في تل أبيب والتي تقع مؤقتا في مقر بورصة تل أبيب، كما أن سفارة إسرائيل في أبوظبي مقامة في مقر مؤقت.

وقال هايات “نخطط إلى أن تكون (السفارة) كبيرة ومهمة”، مضيفا “في الوقت الراهن نتحدث عن ثلاثة دبلوماسيين”.