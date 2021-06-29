محافظ أريحا يخلط بين القرآن والشعر في وقفة لدعم الرئيس الفلسطيني (فيديو)

تداول ناشطون فلسطينيون وعرب على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل خلال مشاركته في وقفة نظمتها حركة (فتح) لدعم وإسناد الرئيس محمود عباس.

وخلال إلقائه كلمة تأييد للقيادة الفلسطينية ورئيسها ومحاولة امتصاص غضب الشارع بعد مقتل الناشط نزار بنات، استدل المحافظ بالآية القرآنية “كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون” لكنه أخطأ ونسبها إلى أحد الشعراء، قبل أن ينبهه بعض الحاضرين للصواب.

يسند آية بالقرآن إلى شاعر!.. محافظ #أريحا في وقفة لمساندة الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس يمزج ما بين القرآن والشعر#فلسطين #مباشر pic.twitter.com/Kx4xczqazt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2021

وأثار أبو العسل موجة سخرية واسعة على منصات التواصل، واستياءً من خروج فعاليات رسمية لدعم السلطة والأجهزة الأمنية تزامنا مع غضب عارم في الشارع الفلسطيني بعد مقتل بنات على يد قوات الأمن عقب اعتقاله.

وسخر مغردون من ضحالة ثقافته وعدم اهتمامه بعمق الكلمة والتأثير وإنما “التطبيل” للقادة دون حجج مقنعة، وقالوا إنه دخل في مواجهة خاسرة مع الشارع بعد محاولة السلطة إسكات أصحاب الرأي الحر. وطالبه آخرون بالعودة إلى المدرسة مرة أخرى ليتعلم الفرق بين القرآن والشعر.

طلعت آية قرآنية يا سيادة المحافظ مش شعر #شاهد: محافظ أريحا يبهر الحضور يحفظه للشعر العربي pic.twitter.com/YIXFLBHSM5 — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) June 28, 2021

وكانت مسيرات شعبية غاضبة قد خرجت في عدد من المحافظات تطالب بإقالة مسؤولي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على خلفية مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد أجهزة الأمن الفلسطينية.

وفي كلمة متلفزة بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن لجنة التحقيق في وفاة بنات تعمل بكل شفافية من أجل تبيان الحقيقة، وتعهد بإحالة من يثبت تورطه في الحادثة إلى الجهات القضائية المختصة.

كما قال الشاعر (كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون)، لعل الله يغفر لي لانني تعديت فكتبتها و الله يدي قد رجفت و ما طاقت ذلك كتابة ! فكيف تمكن من نطقها؟عجيب انعدام اقل الثقافة الدينية ان هذا يعبر عن صنف و معدن من تُوكَّلُ له امور المسلمين في بلادنا. هذا من اعجب و اتعس ما سمعت — د الخالدي جمال شاعر جاهلي Elkhaldi Jamal (@ElkhaldiJamal) June 29, 2021

الحادثة التي أثارت الرأي العالمي دفعت الاتحاد الأوربي للتأكيد على أنه لا يقدم أي مساعدات مالية أو فنية لقوات الأمن الفلسطينية بخلاف المساعدات الفنية للشرطة المدنية.

وقال في بيان إن مساعدات الاتحاد تغطي رواتب الممرضين والأطباء والمعلمين وتساهم في توفير المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الأشد فقرًا في الضفة وغزة، بالإضافة لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى ودعم المجتمع المدني وقطاع الأعمال لا سيما المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

ابتسامة المساء مع محافظ أريحا، خلال وقفة لدعم رئيسه (عباس).

جعل من آية قرآنية تتردد على على المنابر دائما، وفي شتى المناسبات، كلاما لشاعر!!

فعلا: "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".

كبر مقتا أن تخطبوا ضد الاحتلال، وأنتم تعملون في خدمته، وتتنعمون بالمزايا التي يقدّمها لكم. pic.twitter.com/vfTQCCxn6c — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 28, 2021

هدا الطالب مستقبله يطلع محافظ — Yazan 🇵🇸💚 (@Yazan_Palestine) June 28, 2021

أثار محافظ أريحا والأغوار الفلسطيني، جهاد أبو العسل، السخرية خلال وقفة تأييد لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس،حيث استشهد أبو العسل خلال الوقفة بالآية الكريمة "كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ" لكنه نسب الآية الكريمة على أنَّها قول شاعر !!.

👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/zhGskPyCa0 — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) June 29, 2021