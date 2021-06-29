شاهد: لحظة ثوران بركان في كوستاريكا

بعد أشهر من الهدوء ثار بركان رينكون دي لا فيجا في كوستاريكا أحد أكبر 5 براكين في البلاد، ما أدى لتصاعد عمود من الرماد والدخان لمسافة كيلومترين فوق فوهة البركان.

ثوران بعد أشهر من الهدوء.. بركان رينكون دي لا فيجا في #كوستاريكا يثور ويطلق عمودًا من الرماد والدخان لمسافة ميل في السماء فوق فوهة البركان. pic.twitter.com/AGu3Qgou9M — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 29, 2021

وأدى الثوران الذي استمر لثلاث دقائق تقريبًا في الساعات الأولى من أمس الإثنين إلى ترسب الرماد على المناطق المحيطة ولكنه لم يتسبب في أية أضرار أو إصابات.

ويقع البركان، الذي لم يؤد ثورانه إلى أية عمليات إجلاء فورية، في حديقة وطنية في مقاطعة جواناكاستي على بعد 200 كيلومتر من العاصمة سان خوسيه.

وقال مارتن دي مور، المتخصص في مرصد علم البراكين والزلازل في كوستاريكا (أوفسيكوري) “لقد كان ثورانًا نشطًا للغاية”.

وأضاف أنه على الرغم من أن البركان شهد انفجارات متكررة – حوالي 1400 في العام الماضي وحده – فإن هذا “قد يكون الأكبر منذ التسعينيات”.

وقالت اللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر وإدارة الطوارئ إنها نشرت فريقًا لتقييم الوضع وحثت الناس على عدم الاقتراب من الموقع.