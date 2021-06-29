شاهد: عائلة تتعرض للسرقة أثناء لعبها على الإنترنت في بث مباشر

أصيب زوجان من جنوب أفريقيا، بصدمة بعدما تعرضا للسرقة أثناء البث المباشر عبر الإنترنت على موقع ألعاب دولي.

وما كان من المفترض أن يكون أمسية ممتعة لألعاب الفيديو، تحول إلى محنة مؤلمة بالنسبة لستيرنا لويس وزوجها ماريو إنغلبريخت في منزلهما بمنطقة سنتوريون.

وقالت ستيرنا إنها وزوجها كانا مندمجين في اللعبة عندما اقتحم المكان ثلاثة أشخاص أحدهم مسلح، ثم أمسك واحد منهم بسماعة الرأس الخاصة بها وحين استدارت وجدت نفسها أمام شخص يحمل سلاحًا ناريًا.

وتابعت لوسائل إعلام محلية “طلبوا منا النزول على الأرض والتزام الهدوء”، وأضافت أنهما توسلا من أجل حياة طفليهما(12 عاما وعامين) اللذين كانا في الغرفة الأخرى.

واستطردت “أحضر أحدهم الطفلين. أصيب ابني الأكبر بصدمة شديدة عندما رآنا مستلقيين على الأرض لأنه اعتقد أنهم قتلونا. صرخ عليهم: ماذا فعلتم؟ ثم أخبرنا أطفالنا أننا بخير وأن عليهم الاستلقاء على الأرض معنا”.

وذكرت ستيرنا أن اللصوص قيّدوا يديها وطفليها بأربطة. كان وجه زوجها مغطى ويداه ورجلاه مقيدتان بسلك كهربائي، وقالت “كان أحدهم يقف عند الباب يحرسنا بينما كان يتحدث إلى الآخرين الذين كانوا مشغولين بسرقة الأشياء ونهب منزلنا”.

Watch: Centurion couple robbed while streaming live on an international gaming site “When they covered my husband's face, I thought they were going to shoot him.” Read more> https://t.co/TPSpe5285o#RekordNews #PretoriaRekordhttps://t.co/STv35fH1k3 — Pretoria Rekord (@RekordNewspaper) June 19, 2021

وقالت إن اللصوص أخذوا مفاتيح السيارة والهواتف المحمولة، وأيضًا جهازي تلفزيون بلازما بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى كانت في سيارتها.

وأوضحت “بينما كانوا مشغولين بتعبئة الأشياء في السيارة، توجه صديق عائلتنا جاكو فيلجوين لمنزلنا، إذ كان يلعب معنا مباشرة وذلك بعد صمتنا المفاجئ”.

وقال فيلجوين إنه كان لديه شعور غريزي بأن شيئًا ما كان على غير ما يرام أثناء قيادته سيارته إلى منزل الزوجين، فطلب من حراس الأمن مرافقته لتفقد المنزل.

أحد اللصوص اللذين التقطتهم كاميرا الإنترنت (مواقع التواصل)

وعندما اقتربوا من المرآب، قال إنه سمع أصواتًا غير مألوفة وطلب منهم الاتصال بالشرطة. وقالت ستيرنا إن اللصوص هربوا بعدما سمعوا صوت حراس الأمن تاركين السيارة بكل ما جمعوه فيها.

وأضافت “تمكن زوجي من تحرير نفسه. رأى أحد حراس الأمن عبر النافذة وطلب المساعدة. لقد كانت محنة مروعة. أنت لا تعرف أبدًا ما إذا كانوا سيطلقون النار عليك أم لا. عندما غطوا وجه زوجي، اعتقدت أنهم سيطلقون النار عليه”.

وأكدت الشرطة المحلية أنها تحقق في الأمر. وقالت إن اللصوص فروا من مكان الحادث ومعهم ساعتان وهاتفان ومفاتيح سيارة. وقال الزوج إنه استعاد هاتفه ومفاتيح سيارته في قرية فيلدت لاحقًا في مكان ليس ببعيد عن المنزل.