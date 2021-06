شاهد: عائلة تتعرض للسرقة أثناء لعبها على الإنترنت في بث مباشر

أصيب زوجان من جنوب أفريقيا، بصدمة بعدما تعرضا للسرقة أثناء البث المباشر عبر الإنترنت على موقع ألعاب دولي.

وما كان من المفترض أن يكون أمسية ممتعة لألعاب الفيديو، تحول إلى محنة مؤلمة بالنسبة لستيرنا لويس وزوجها ماريو إنغلبريخت في منزلهما بمنطقة سنتوريون.

وقالت ستيرنا إنها وزوجها كانا مندمجين في اللعبة عندما اقتحم المكان ثلاثة أشخاص أحدهم مسلح، ثم أمسك واحد منهم بسماعة الرأس الخاصة بها وحين استدارت وجدت نفسها أمام شخص يحمل سلاحًا ناريًا.

وتابعت لوسائل إعلام محلية “طلبوا منا النزول على الأرض والتزام الهدوء”، وأضافت أنهما توسلا من أجل حياة طفليهما(12 عاما وعامين) اللذين كانا في الغرفة الأخرى.

واستطردت “أحضر أحدهم الطفلين. أصيب ابني الأكبر بصدمة شديدة عندما رآنا مستلقيين على الأرض لأنه اعتقد أنهم قتلونا. صرخ عليهم: ماذا فعلتم؟ ثم أخبرنا أطفالنا أننا بخير وأن عليهم الاستلقاء على الأرض معنا”.

وذكرت ستيرنا أن اللصوص قيّدوا يديها وطفليها بأربطة. كان وجه زوجها مغطى ويداه ورجلاه مقيدتان بسلك كهربائي، وقالت “كان أحدهم يقف عند الباب يحرسنا بينما كان يتحدث إلى الآخرين الذين كانوا مشغولين بسرقة الأشياء ونهب منزلنا”.

