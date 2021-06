شاهد: حارس أمن يسحل امرأة وسط برمنغهام

وثقت لقطات مصورة حارس أمن في أحد المطاعم، وهو يضرب امرأة ويطرحها على الأرض قبل أن يركلها بشكل متكرر في وجهها.

المرأة تم تصويرها في مشاجرة مع حارس الأمن خارج المطعم في وسط برمنغهام، ثاني أكبر مدن المملكة المتحدة وتقع في ويست مدلاندز وسط إنجلترا.

This morning on Mc Donald’s ramp 🤯 #Birmingham pic.twitter.com/P7wp2AgSff

ومن غير الواضح ما قالته المرأة لحارس الأمن الذي كان يحمل هراوة كبيرة في يده، لكنها رمت ما يبدو أنه كوب من الثلج عليه فطاردها على الفور وبدأ بضربها بشكل متكرر على ظهرها ووجهها بالهراوة حتى سقطت أرضًا.

بعدها جلست المرأة وبدا كأنها تضحك، الأمر الذي أثار غضب الحارس وركض للخلف على الفور وركلها بعنف في وجهها ما أحدث صوتًا مسموعًا.

Woman throws drink at Mcdonalds security guard in Birmingham

He then grabs a weapon to beat her and kicks her in the face

The people watching and filming think its entertaining

What has happened to our country pic.twitter.com/vRV3oHkDNM

— Jamie Rightly 🇬🇧 (@JamieRightly) June 27, 2021