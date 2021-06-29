شاهد: حارس أمن يسحل امرأة وسط برمنغهام

وثقت لقطات مصورة حارس أمن في أحد المطاعم، وهو يضرب امرأة ويطرحها على الأرض قبل أن يركلها بشكل متكرر في وجهها.

المرأة تم تصويرها في مشاجرة مع حارس الأمن خارج المطعم في وسط برمنغهام، ثاني أكبر مدن المملكة المتحدة وتقع في ويست مدلاندز وسط إنجلترا.

This morning on Mc Donald’s ramp 🤯 #Birmingham pic.twitter.com/P7wp2AgSff — Birmz is Grime (@Birmzisgrime_) June 27, 2021

ومن غير الواضح ما قالته المرأة لحارس الأمن الذي كان يحمل هراوة كبيرة في يده، لكنها رمت ما يبدو أنه كوب من الثلج عليه فطاردها على الفور وبدأ بضربها بشكل متكرر على ظهرها ووجهها بالهراوة حتى سقطت أرضًا.

بعدها جلست المرأة وبدا كأنها تضحك، الأمر الذي أثار غضب الحارس وركض للخلف على الفور وركلها بعنف في وجهها ما أحدث صوتًا مسموعًا.

Woman throws drink at Mcdonalds security guard in Birmingham He then grabs a weapon to beat her and kicks her in the face The people watching and filming think its entertaining What has happened to our country pic.twitter.com/vRV3oHkDNM — Jamie Rightly 🇬🇧 (@JamieRightly) June 27, 2021

واستمر حارس الأمن في ركل رأسها من الخلف بينما صرخ أحد المارة عليه بالتوقف، في حين لم يتدخل مصور الفيديو لثني الحارس عن ضرب المرأة غير المسلحة.

وتم القبض على رجل على صلة بالاضطراب. وقال متحدث باسم شرطة ويست مدلاندز “لقد اعتقلنا رجلًا يبلغ من العمر 47 عامًا للاشتباه في الاعتداء. إنه في طريقه إلى الحجز”.