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شاهد: حارس أمن يسحل امرأة وسط برمنغهام

29/6/2021

وثقت لقطات مصورة حارس أمن في أحد المطاعم، وهو يضرب امرأة ويطرحها على الأرض قبل أن يركلها بشكل متكرر في وجهها.

المرأة تم تصويرها في مشاجرة مع حارس الأمن خارج المطعم في وسط برمنغهام، ثاني أكبر مدن المملكة المتحدة وتقع في ويست مدلاندز وسط إنجلترا.

ومن غير الواضح ما قالته المرأة لحارس الأمن الذي كان يحمل هراوة كبيرة في يده، لكنها رمت ما يبدو أنه كوب من الثلج عليه فطاردها على الفور وبدأ بضربها بشكل متكرر على ظهرها ووجهها بالهراوة حتى سقطت أرضًا.

بعدها جلست المرأة وبدا كأنها تضحك، الأمر الذي أثار غضب الحارس وركض للخلف على الفور وركلها بعنف في وجهها ما أحدث صوتًا مسموعًا.

واستمر حارس الأمن في ركل رأسها من الخلف بينما صرخ أحد المارة عليه بالتوقف، في حين لم يتدخل مصور الفيديو لثني الحارس عن ضرب المرأة غير المسلحة.

وتم القبض على رجل على صلة بالاضطراب. وقال متحدث باسم شرطة ويست مدلاندز “لقد اعتقلنا رجلًا يبلغ من العمر 47 عامًا للاشتباه في الاعتداء. إنه في طريقه إلى الحجز”.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل

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