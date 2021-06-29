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“سيف على رقاب الموظفين”.. مصريون يعلّقون على فصل الإخوان بعد قانون برلماني مبدئي (فيديو)

مجلس النواب المصري (غيتي - أرشيفية)
مجلس النواب المصري (غيتي - أرشيفية)
29/6/2021-|آخر تحديث: 30/6/202112:04 AM (مكة المكرمة)

وافق البرلمان المصري، أمس الإثنين، بشكل مبدئي على قانون فصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من وظائفهم بالدولة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوّضه.

وتنصّ المادة الثانية من القانون الجديد على أن يكون فصل العامل بقرارٍ مسبَّب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

وقال ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن هذا القانون يفتح مجالًا للانتقام الشخصي لأصحاب سلطة الفصل في الهيئات الحكومية بناءً على العلاقات الشخصية والخلافات التي قد تنشأ في العمل.

وتساءل ناشطون عن فائدة القانون لا سيّما في ظل الملاحقة القانونية لأعضاء جماعة الإخوان بالداخل واعتقال قياداتهم.

ورأى بعضهم أن فصل جميع أعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، سيزيد الوضع تدهورًا واصفين القانون بـ(التشريع الجائر).

في حين، ارتأى الإعلامي المصري عمرو أديب أن القانون خطوة جيدة لمنع أعضاء جماعة الإخوان من الوجود في مؤسسات الدولة، بينما وصف الإعلامي نشأت الديهي الأمر بـ”النجاح ومحاربة الإرهاب”.

وقال محمود بدر البرلماني المصري وعضو حركة تمرد إن من لا يؤيد الدولة في خططها وفكرها لا مكان له بين موظفيها.

وعلى النقيض، رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القانون ووصفه بـ(المعيب) وفق وسائل إعلام مصرية، مضيفًا أن الفصل بغير الطريق التأديبي لا يحول دون استعمال هذا القانون أداة انتقام من الرؤساء بحق موظفيهم.

وكان مجلس النواب قد اقترح تشريع فصل الإخوان بسبب تزايد حوادث القطارات الفترة الماضية، الأمر الذي أرجعوه إلى مؤامرة من موظفي جماعة الإخوان بهيئة السكك الحديدية.

وكان وزير النقل كامل الوزير قد اتهم الإخوان، خلال كلمته بمجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، بتعمد تخريب هيئة السكك الحديد على نحوٍ غير واضح (على حد تعبيره) وطالب المجلسَ بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد المنتمين إلى الجماعة.

وقال الوزير “وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم للتنظيم الإرهابي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل

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