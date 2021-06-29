حسن راتب يتصدر في مصر بعد القبض عليه بدعوى تورطه بالتنقيب عن الآثار

تصدر اسم رجل الأعمال الشهير المعروف حسن راتب، قائمة التفاعل والبحث على تويتر وغوغل عربيًا بعد إلقاء القبض عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

وألقت أجهزة الأمن المصرية على راتب بدعوى تورطه في قضية البرلماني السابق علاء حسانين والخاصة بـ “التنقيب عن الآثار”، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن تحقيقات النيابة كشفت أن راتب متهم بتمويل حسانين ماديًا بملايين الجنيهات في عمليات التنقيب عن الآثار، وهو ما قاله شقيق حسانين في اعترفاته والذي قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبسه وثلاثة آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

القبض على رجل الأعمال المعروف ومؤسس قناة المحور الفضائية #حسن_راتب بتهمة تمويل عمليات تنقيب غير مشروعة عن الاثار

كانت سلطات التحقيق قررت السبت الماضي حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين و٣ آخرين بتهمة التنقيب عن الاثار

وأقر بعضهم في التحقيقات ان هذه العمليات كانت بتمويل راتب pic.twitter.com/WYl5jOzuGh — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) June 28, 2021

وراتب هو المالك السابق لشبكة تلفزيون المحور، وصاحب استثمارات واسعة في سيناء أبرزها جامعة سيناء ومصنع سيناء للأسمنت ومجموعة سما للاستثمار والتنمية الاجتماعية.

ويأتي القبض على راتب رغم تأييده وقربه للنظام الحالي، ضمن إجراءات مماثلة طالت عددًا من رجال الأعمال المصريين مؤخرًا لأسباب مختلفة فسرها البعض أنها بهدف ابتزازهم ماديًا وكان آخرهم صفوان ثابت مالك شركة جهينة المعروفة.

❌مينفعش تطبل في مصر علي لحم بطنك…!

القبض علي حسن راتب صاحب قناة المحور السابق وجامعة سيناء ومصنع سيناء للأسمنت…إلخ

سيبك من التهمة الكبيرة اللي لبسوها له…

هيخرج قريباً جداً…

بس لازم يدفع…

الجزية والتأميم… أو إستمرار الإعتقال ومصادرة كل الأموال!!#حسن_راتب pic.twitter.com/eMQ2hLRNS4 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 29, 2021

وكانت النيابة قد اتهمت حسانين وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

وشغل حسانين عضوية البرلمان في دورتين متتاليتين خلال عهد حسني مبارك عامي 2000 و2005، حينما كان مرشحًا عن الحزب الوطني “المنحل” عن دائرة دير مواس بالمنيا.

واشتهر بأنه “نائب الجن والعفاريت” وذلك لإيهامه عددًا من المواطنين أنه على اتصال بقوى خارقة للطبيعة يستخدمها لإخماد الحرائق.

القبض على #حسن_راتب ، مؤسس قناة "المحور" الفضائية ، ومالك جامعة سيناء ، يا حاج حسن قالوا لك "بيع" ، تسمع الكلام من سكات ، ولا تكابر ، ولا تعمل فيها شاطر ! pic.twitter.com/o1e8vnMTZu — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 29, 2021

وقالت صحيفة أخبار اليوم الحكومية إن حسانين المتهم بسرقة الآثار أدلى باعترافات تفصيلية تضمنت قيامه بخداع ضحاياه وإيهامهم أن المكان الذي حفروا فيه به جن وعفاريت للنصب عليهم.

وأضافت أن ضحاياه متأكدين من أنه كان يٌسخر الجن لخدمتهم والربح من ورائه وأنه يختار بعناية من يعملون معه في التنقيب مؤكدا أن الربح كثير من جراء تلك العمليات.

القبض على #حسن_راتب

لتمويله عصابة الاتجار في الآثار

معلومة ع الماشي :

"راتب"واجهة لشركات المخابرات:

قناة المحور

جامعة سيناء

شركة أسمنت سيناء

مدينة سما العريش

الشركة المصرية للسياحة

مؤسسة سيناء للتنمية

سما للتنمية الاجتماعية

رئيس جمعية مستثمري سيناء

رئيس الاتحاد المصري للصناعات pic.twitter.com/7YpGEmAUPy — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 29, 2021

وذكرت أن أجهزة الأمن ضبطت كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وأن راتب موّل عصابة حسانين بـ 50 مليون جنيه (3 ملايين و201 ألف دولار).

وأوضحت أن الصحيفة الجنائية لحسانين كشفت أنه في عام 2003 اتهم في قضية نصب واحتيال وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017 ألقي القبض عليه في بلاغ تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.

بالطبع ليس دفاعا عن حسن راتب

ولكن اعتاد جهاز أمن الدولة حماية المتعاونين معه بضراوة

فهل القبض على #حسن_راتب مؤشر ان هناك مخططا جديدا خبيثا سيضرب شمال سيناء ؟!! — حسام الغمري (@HossamAlGhamry) June 28, 2021