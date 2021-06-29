تيك توك يحتل صدارة التطبيقات الأكثر ربحا في العالم

احتل تطبيق (تيك توك) صدارة التطبيقات الأكثر ربحا بتحقيق 920 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، ما يعني ارتفاعا نسبته 74% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وفق تحقيق أجرته شركة (سنسور تاور) للدراسات.

ويتقدم تيك توك على خدمة يوتيوب التابعة لـ”غوغل”، حيث أنفق المستخدمون حوالى 565 مليون دولار.

وبينت الدراسة أن النفقات العالمية التي أجراها مستخدمو التطبيقات المحمولة بلغت مستويات قصوى في الربع الأول إذ ناهزت 65 مليار دولار، كما أن إيرادات المتاجر الإلكترونية التابعة لـ آبل وغوغل ارتفعت برغم تنامي الانتقادات من جانب مطورين كثر للمجموعتين العملاقتين على خلفية الشروط المتشددة التي تفرضها عبر منصاتهما.

وأظهرت الأرقام الأولية لشركة (سنسور تاور) أن 41.5 مليار دولار أُنفقت عبر متجر آب ستور، و23,4 مليار دولار على غوغل بلاي بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات ألعاب الفيديو 44.7 مليار دولار (بارتفاع نسبته 18%) بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران.

ورغم أن نفقات المستهلكين على ألعاب الأجهزة المحمولة تتقدم بوتيرة أبطأ مقارنة مع العام الماضي، فإن ذلك لا يعكس تباطؤا من القطاع بل عودة إلى الوضع الطبيعي بعد بلوغ الاهتمام مستوى أقصى بفعل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، وفق ما أعلنت شركة (سنسور تاور) في مقال.