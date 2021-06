تيك توك يحتل صدارة التطبيقات الأكثر ربحا في العالم

احتل تطبيق (تيك توك) صدارة التطبيقات الأكثر ربحا بتحقيق 920 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، ما يعني ارتفاعا نسبته 74% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وفق تحقيق أجرته شركة (سنسور تاور) للدراسات.

ويتقدم تيك توك على خدمة يوتيوب التابعة لـ”غوغل”، حيث أنفق المستخدمون حوالى 565 مليون دولار.

وبينت الدراسة أن النفقات العالمية التي أجراها مستخدمو التطبيقات المحمولة بلغت مستويات قصوى في الربع الأول إذ ناهزت 65 مليار دولار، كما أن إيرادات المتاجر الإلكترونية التابعة لـ آبل وغوغل ارتفعت برغم تنامي الانتقادات من جانب مطورين كثر للمجموعتين العملاقتين على خلفية الشروط المتشددة التي تفرضها عبر منصاتهما.

Global app spending reached $64.9B in the first half of 2021, growing 24.8% from the $52B in the same period in 2020: https://t.co/JSm1qUr0Qu #consumerspending #appspending #mobileapps #mobilegrowth pic.twitter.com/Q1bNMeH0f0

