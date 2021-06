بعد 3 أسابيع من مقتل عائلة بكندا.. مسلم يتعرض لاعتداء بسكين

تعرض مسلم مقيم في كندا لهجوم بسكين قبل أيام، من مجموعة تقول إنها “تكره المسلمين” في مدينة ساسكاتون، حسبما ذكرت صحيفة (ذا ستار فونيكس) الكندية.

وكشفت الصحيفة الكندية أن الباكستاني محمد كاشف تعرض لهجوم بسكين يوم 25 يونيو/حزيران الجاري في منطقة قرب منزله.

وأضافت أن كاشف الذي كان يرتدي الزي الباكستاني التقليدي، أصيب بجروح في ظهره وذراعه كما قام المعتدون بقص لحيته.

ونقلت الصحيفة عن كاشف قوله إن المجموعة المعتدية وجهت إليه عبارات تفيد بكراهيتها للمسلمين، إلى جانب طرح أسئلة عليه من قبيل “لماذا أنت هنا؟ عد إلى بلادك”.

ويعيش كاشف في ساسكاتون (وسط مقاطعة ساسكاتشوان الواقعة على الحدود الجنوبية مع الولايات المتحدة) منذ 15 عامًا برفقة أسرته المكونة من زوجته وأولاده الـ 3.

بدوره، وصف رئيس بلدية ساسكاتون تشارل كلارك الحادثة بأنها “مثيرة للدهشة ومحزنة”، مضيفًا أنهم فتحوا تحقيقًا فيها.

What happened to Muhammad Kashif cannot happen again in our community. 2/2 https://t.co/CuVusu4bU2

— Ryan Meili (@ryanmeili) June 28, 2021