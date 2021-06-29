احتفاء بتونسي حمل والدته على ظهره لينقلها إلى المستشفى (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو وصورا لرجل حمل والدته المريضة على ظهره لينقلها إلى المستشفى في مدينة القيروان وسط البلاد.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل عن إعجابهم بالرجل وبره بوالدته، كما نددوا في الوقت نفسه بتدهور الخدمات الصحية في المدينة وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، الكشف عن 18 إصابة بسلالة (دلتا الهندية) المتحورة من فيروس كورونا المستجد، في ظل تفشٍ سريع للوباء في عدة مناطق في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم رصد سبع إصابات بسلالة (دلتا) في ولاية القيروان، التي تعد أكثر المناطق تضررا بالوباء.

وتم الكشف عن باقي الإصابات في ولايات سليانة والمنستير وتونس الكبرى (التي تضم العاصمة وثلاث ولايات مجاورة لها).

وتشهد تونس تفشيا خطيرا للفيروس بلغ في المعدل قرابة 3500 إصابة يوميا خلال أسبوع.

وتعاني المستشفيات في أغلب أنحاء البلاد من ضغط شديد ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى، وفق بيانات وزارة الصحة.

وأعلنت رئاسة الحكومة، الجمعة الماضي، إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي بفيروس كورونا المستجد. وتلقى المشيشي لقاحا ضد الفيروس نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وبلغ عدد من تلقى اللقاح في تونس حتى يوم الأحد الماضي مليونا و765 ألف شخص، من بينهم 513 ألفا و328 تلقوا الجرعة الثانية.

وتقول الحكومة إنها تسعى لتطعيم 5.5 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، بنهاية العام الجاري، لكن يتوقف ذلك على مدى توافر المزيد من امدادات اللقاحات.

وحسب البيانات الرسمية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 409 آلاف منها 14 ألفا و737 وفاة.