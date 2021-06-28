ظهر أمام باب المنزل.. تمساح ضخم يثير الرعب في قرية سريلانكية (فيديو)

عندما فتحت فتاة باب منزلها في صباح أمس الأحد في قرية (هابارانا) في سريلانكا كان آخر ما تتوقعه هو ن ترى تمساحا قاتلا يبلغ طوله 9 أقدام تقريبًا على عتبة الباب.

ظهر على ”عتبة منزلهم“..

أزالت السلطات في #سريلانكا تمساحًا يبلغ طوله 9 أقدام تقريبًا ظهر عند الباب الأمامي لمنزل أسرة مما أثار الرعب في قلوبهم . قال المسؤولون إن الزاحف أُطلق في حديقة وطنية قريبة. pic.twitter.com/kim3pDYRcQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 28, 2021

اتصل الأب بالشرطة على الفور فسارع مسؤولو الحياة البرية إلى الوصول للمكان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من إحدى الشبكات المحلية معاناة السلطات في الإمساك بالتمساح بينما يحاول التمساح التملص على مرأى ومسمع من السكان الذين تجمعوا للمشاهدة.

وأخيرا تم الإمساك بالتمساح المضطرب بعد أن قيد بالحبال وحمله عدة أشخاص ليتم إطلاق سراحه لاحقًا في حديقة مينريا الوطنية القريبة من المكان بحسب مسؤولين.

ومن المعروف أن مدن وقرى سريلانكا بها تماسيح في مجاريها المائية وخزانات الري.