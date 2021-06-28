دعوة للتظاهر على مسار طواف فرنسا رفضًا لمشاركة فريق إسرائيلي في السباق

دعت حركة مقاطعة إسرائيل إلى التعبئة والتظاهر على مسار طواف فرنسا للدراجات الهوائية رفضًا لمشاركة فريق إسرائيلي في السباق.

وبدأ سباق طواف فرنسا في نسخته رقم 108، السبت، ويستمر حتى، 18 من يوليو/تموز المقبل ويتضمن21 مرحلة.

وقالت حركة المقاطعة في فرنسا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أمس الأحد، “إن إسرائيل دولة فصل عنصري ونحن ضد تغطية الفصل العنصري من خلال الرياضة”.

Israël n’est pas une « start up nation », mais une « apartheid nation » ! Contre le blanchiment de l’apartheid par le sport, agissons… Publiez sur les réseaux sociaux, en utilisant #IsraelApartheidNation et #TDF2021. pic.twitter.com/J9bd7MsV5A — BDS France (@Campagnebds) June 26, 2021

ودعت الحركة إلى المشاركة في حملة مقاطعة الحضور الإسرائيلي في طواف فرنسا الدولي للدراجات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي #إسرائيل دولة الفصل العنصري، و #حركة مقاطعة إسرائيل.

وأضافت الحركة “نحن ضد مشاركة إسرائيل في سباق فرنسا للدراجات، لأننا نرفض السماح باستخدام المسابقات الرياضية لأغراض دعائية”.

وكانت حركة المقاطعة قد نشرت، الثلاثاء الماضي، قبل انطلاق البطولة العالمية، بيانا تؤكد فيه رفضها مشاركة الفريق الإسرائيلي في طواف فرنسا، قائلة “للسنة الثانية على التوالي، ستشارك إسرائيل في سباق فرنسا للدراجات لإعطاء صورة جيدة عن الاحتلال”.

وأضافت “لا نريد لإسرائيل أن تبيض تاريخها العنصري الذي امتد على مدى 73 عاما منذ النكبة حتى يومنا هذا. لذلك نرفض مشاركتها في الطواف”.

La Campagne BDS France vous appelle à vous mobiliser lors du parcours du #TDF2021 en solidarité avec le peuple palestinien#IsraelApartheidNation pic.twitter.com/xMyQxqAG4f — BDS France (@Campagnebds) June 27, 2021

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن إسرائيل “لا تحترم القانون الدولي، وتواصل احتلال الفلسطينيين وقمعهم وحبسهم، فضلاً عن العديد من الجرائم الأخرى ضد الإنسانية”.

وحركة مقاطعة إسرائيل هي حركة فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وتتحدد مطالب “حركة مقاطعة إسرائيل” في تأمين حقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى المخيمات والشتات.