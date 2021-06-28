بعد تفشي السلالة الهندية دلتا.. منظمة الصحة تقدم توصيات لسكان العالم (فيديو)

حثّت منظمة الصحة العالمية جميع سكان العالم على الاستمرار بارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا، حتى بالنسبة لمن تلقوا اللقاحات، وسط مخاوف من تفشي سلالة (دلتا) الهندية بشكل سريع.

وقالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، خلال إفادة صحفية إنه “لا يمكن أن يشعر الناس بالأمان لمجرد أنهم أخذوا الجرعتين، فهم ما زالوا بحاجة إلى حماية أنفسهم” بحسب ما نقلت عنها شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

واستضافت المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، الدكتور محمد الحاج الباحث الرئيسي في العلاج المناعي بكلية الطب في كارديف، والذي أكد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية حتى مع أخذ جرعات التطعيم.

وقال الحاج إن التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الأخرى إضافة إلى تسريع وتيرة اللقاحات من الأمور الهامة لوقف انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه في بعض المناطق ومع بدء حملات التطعيم تم التخلي عن الكثير من الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة سابقا، موضحا أن حملات التطعيم لم تصل إلى النسبة المستهدفة وهي 70% من السكان لتحقيق المناعة.

وفيما يتعلق بسلالة دلتا الهندية قال الحاج إن المشكلة تكمن في أنها أسرع انتشارا وأكثر عدوى إذا ما تم مقارنتها بالسلالات الأخرى التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأكد أن اللقاحات لا تزال فعالة في مكافحة المتحورة دلتا، مدللا على ما حدث في بريطانيا، إذ اتضح أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات حصلوا على وقاية 90% من الإصابات الشديدة ودخول المشافي.

الوضع في تونس

وفي تونس دعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التونسيين إلى تلقي اللقاحات وأشار إلى أن حالته الصحية جيدة بعد إصابته بالفيروس بفضل اللقاح.

وأكد في تسجيل نشره على صفحته، أن اللقاحات تقلل من تأثير وخطورة المرض، داعيا التونسيين إلى التسجيل لتلقي اللقاحات لتقليل الآثار الخطيرة للمرض عليهم.

وأصيب المشيشي بفيروس كورونا، في حين تم تشديد تدابير لمكافحة انتشار الوباء جزئيا في البلاد بعد تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات واكتظاظ في المستشفيات.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة يوم الجمعة أنه “تبعًا للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثبت عشية يوم الجمعة إصابته بفيروس كوفيد-19، ما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا”.

مستشفى مؤقت في صالة ألعاب تستخدم كغرفة إنعاش في العاصمة التونسية (غيتي)

وتلقى رئيس الحكومة التونسية لقاحا ضد فيروس كورونا في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

كانت وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم الأربعاء، رصد إصابات لستة أشخاص بالمتحورة (دلتا) الشديدة العدوى التي ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية في مؤتمر صحفي، إن معدل الوفيات اليومي بلغ خلال الأسبوع الماضي 83 وفاة يوميا، وأوضحت قائلة “عدد الوفيات فاق التوقعات”.

وفيما يخص الوضع في المستشفيات قالت وزيرة الصحة التونسية إن نسبة الاشغال بالمستشفيات فاقت 90%، مشيرة إلى أن هناك ضغطا كبيرا على المستشفيات مما استدعى توزيع المرضى بين المستشفيات والمستشفيات الميدانية.