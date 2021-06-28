ذو أصول مصرية.. تويتر يعلّق حساب سياسي فرنسي يميني معاد للإسلام (فيديو)

أوقف موقع التدوين المصغر “تويتر” حساب السياسي الفرنسي جون مسيحة المعروف بارتباطاته السياسية مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

ونشر السياسي اليميني “تغريدة” عبر حساب داعم له استغرب فيها من العقوبة التي وجُهت له وطلب المساعدة من أجل استعادة حسابه المعلق منذ سبعة أيام وإنهاء العقوبة.

« Ici Jean Messiha qui vous parle.

Mon compte a été verrouillé pendant 7 jours pour une raison inconnue.

J’en appelle à votre aide.

RT massivement ce message pour dénoncer cette épouvantable censure !@TwitterFrance @twitter pic.twitter.com/iOOOBpaaY0 — AvecJeanMessiha (@AvecJeanMessiha) June 27, 2021

والسياسي اليميني جون مسيحه من أصول مصرية وكان يشغل منصب المستشار السياسي لمارين لوبان خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ومعروف بمواقفه المعادية للإسلام، حيث أبدى أكثر من مرة خشيته من أن “الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا، وكلما انتشر الدين الإسلامي، كلما تقلصت مبادئ الجمهورية والقيم العلمانية”.

وظل يبررهذا العداء من خلال التمييز بين الدين الإسلامي كعقيدة والإسلام السياسي الذي يعتبره “منبع التطرف والإرهاب والخطر الأول الذي يهدد المستقبل العلماني لجمهورية فرنسا”.

Islam / Terrorisme Jean #Messiha 2020 (en français)

vs

Jean Messiha 2017 (en arabe) pic.twitter.com/vBUGmmG8WE — Caisses de grève (@caissesdegreve) December 26, 2020

وتفاعل العديد من الحسابات على موقع “تويتر” مع خبر تعليق حساب السياسي اليميني الفرنسي، وكونه أحد الأوجه السياسية المعبرة عن واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا، معتبرة أن تعليق الحساب أمر مستحق.

La raison inconnue c’est sans aucun doute ton racisme Houssam. Mais ceci dit c’est drôle de voir que le compte « Avec Jean Messiha » n’est tenu par personne d’autre que lui-même. Ça me rappelle les comptes « Avec Marlène » 😂 https://t.co/UpbWi4ZHDv — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) June 28, 2021

Il faut signaler en masse pour usurpation d'identité. Ce déchet humain il faut le remettre à sa place c'est-à-dire à la poubelle non recyclable. https://t.co/MK7rrWnsXC — PierrotDelPierre (@PierrotDelPier1) June 28, 2021

7 jours de bonheur. https://t.co/IZLcoSztxw — Michaël Pilater (@mikapilater) June 28, 2021

وقال ناشطون إن العقوبة التي سُلطت على جون مسيحة جاءت بسبب تعبيره العلني عن مواقفه في وسائل الإعلام الفرنسية ومواقع التواصل الاجتماعي ومعاداته للأجانب والمسلمين في فرنسا.

وأبدى آخرون دهشتهم من رفضه للعقوبة المسلطة عليه من منصة تويتر، لاسيما وأنه كان يربط في تغريداته بين انتشار الإسلام في فرنسا وارتفاع معدل الأعمال الإرهابية.

N hesitez pas à signaler le tweet en question plus d autres si vous le souhaitez ainsi que le profil @AvecJeanMessiha …voila les loulous voila ce qu il faut faire ne plus perdre votre tps avec ces etrons et les signaler sans les RS ces tocards sont perdus c est dire .. https://t.co/dvzql783SZ — Titus Labienus (@TitusLabienus12) June 28, 2021