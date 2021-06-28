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ذو أصول مصرية.. تويتر يعلّق حساب سياسي فرنسي يميني معاد للإسلام (فيديو)

السياسي الفرنسي جون مسيحه (غيتي - أرشيفية)
السياسي الفرنسي جون مسيحه (غيتي - أرشيفية)
28/6/2021-|آخر تحديث: 28/6/202110:51 PM (مكة المكرمة)

أوقف موقع التدوين المصغر “تويتر” حساب السياسي الفرنسي جون مسيحة المعروف بارتباطاته السياسية مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

ونشر السياسي اليميني “تغريدة” عبر حساب داعم له استغرب فيها من العقوبة التي وجُهت له وطلب المساعدة من أجل استعادة حسابه المعلق منذ سبعة أيام وإنهاء العقوبة.

 

والسياسي اليميني جون مسيحه من أصول مصرية وكان يشغل منصب المستشار السياسي لمارين لوبان خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ومعروف بمواقفه المعادية للإسلام، حيث أبدى أكثر من مرة خشيته من أن “الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا، وكلما انتشر الدين الإسلامي، كلما تقلصت مبادئ الجمهورية والقيم العلمانية”.

وظل يبررهذا العداء من خلال التمييز بين الدين الإسلامي كعقيدة والإسلام السياسي الذي يعتبره “منبع التطرف والإرهاب والخطر الأول الذي يهدد المستقبل العلماني لجمهورية فرنسا”.

وتفاعل العديد من الحسابات على موقع “تويتر” مع خبر تعليق حساب السياسي اليميني الفرنسي، وكونه أحد الأوجه السياسية المعبرة عن واقع الإسلاموفوبيا في فرنسا، معتبرة أن تعليق الحساب أمر مستحق.

وقال ناشطون إن العقوبة التي سُلطت على جون مسيحة جاءت بسبب تعبيره العلني عن مواقفه في وسائل الإعلام الفرنسية ومواقع التواصل الاجتماعي ومعاداته للأجانب والمسلمين في فرنسا.

وأبدى آخرون دهشتهم من رفضه للعقوبة المسلطة عليه من منصة تويتر، لاسيما وأنه كان يربط في تغريداته بين انتشار الإسلام  في فرنسا وارتفاع  معدل الأعمال الإرهابية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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