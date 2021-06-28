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بائع تونسي يلقي بالبطيخ أمام منطقة للحرس الوطني.. لماذا؟ (فيديو)

أصيب البائع بحالة غضب هستيري وقذف البطيخ على الأرض (مواقع التواصل)
أصيب البائع بحالة غضب هستيري وقذف البطيخ على الأرض (مواقع التواصل)
28/6/2021

تداول مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو لبائع فواكه متجول أثناء رميه حمولة عربته من البطيخ أمام منطقة الحرس الوطني في بن عروس جنوب العاصمة احتجاجا على ما قال إنها “طلب رشوة”.

وبدا البائع في حالة غضب شديدة في المقطع وهو يصيح بأن أعوان الأمن القومي يطلبون مبلغا ماليا بشكل يومي تحت تهديد مصادرة سلعته وحرمانه من مصدر رزقه.

وتباينت ردود فعل المدونين على هذا المشهد وكتب أحدهم “المعادلة سهلة وقت يحبسك الأمن ويقول لك عندك مخالفة تتمثل في كذا وقيمتها كذا. هات عشرين دينارا”. وأضاف “المواطن مساهم في الفساد بنسبة كبيرة والرشوة جريمة يشارك فيها أطراف كثيرة”.

وكتبت مغردة “هذا الرجل عنده حق مسكين، كل يوم 20 دينارا، يعني 600 دينار شهريا، لماذا لا ينفقها على أسرته؟ طبعا عندما نقول الأمنيين لازم نستثني الناس أصحاب الضمير والكرامة ولا يقبلون مليما حراما. والبقية ما دام من هم في هرم السلطة فاسدين، فلماذا نلوم على الأمنيين”؟

وعلى الجانب الآخر رأى مدونون أن البائع كان من الممكن إثبات تعرضه لطلب الرشوة من خلال مقطع فيديو، لكن البيع الفوضوي في أماكن غير مخصصة أمر غير مسموح به لأن هناك متاجر مرخصة يدفع لها أصحابها إيجار وكهرباء وما إلى ذلك.

وقال أحد المدونين “صحيح قد أتعاطف معه ولكن ما فعله مخل بالقانون وكان عليه انتهاج طرق أخرى غير هذا، وإن كانت الصورة مؤثرة ولكن خفاياها مجهولة”.

وكتب آخر “مسكين الزوالي (الفقير). الظلم وصل لدرجة خطيرة ونتائجه كارثية، والقانون وممثليه من أمن وحرس هم السبب”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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