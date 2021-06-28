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استئصال ورم يزن 4 كيلوغرامات من بطن سبعيني سوري في تركيا (صور)

تبين وجود ورم في بطنه بثقل بلغ 4 كيلو غرامات بعد إجراء الفحوضات وتم استئصاله بنجاح (الأناضول)
تبين وجود ورم في بطنه بثقل بلغ 4 كيلو غرامات بعد إجراء الفحوضات وتم استئصاله بنجاح (الأناضول)
28/6/2021-|آخر تحديث: 28/6/202104:08 PM (مكة المكرمة)

تماثل السوري محمد أديب زين (71 عاما) للشفاء في مشفى كيليس الحكومي جنوبي تركيا، بعدما كان يعاني من ورم بوزن 4 كيلو غرامات في بطنه.

وكان السبعيني السوري المقيم في مدينة أعزاز بريف حلب شمال غربي سوريا توجه إلى مشفى في منطقته، ليتم نقله عقب التشخيص إلى مشفى كيليس الحكومي في تركيا.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم في بطنه- بثقل بلغ 4 كيلو غرامات- فتقرر إخضاعه لعملية جراحية في المشفى التركي تم استئصال الورم خلالها بنجاح ليتماثل بعدها للشفاء تدريجيا.

وفي حديثه لوكالة الأناضول قال زين إنه كان يعيش في ظروف صعبة ببلاده، ما أدى إلى تدهور صحته، مضيفا أنه لم يكن يدري بوجود ورم في بطنه إلى أن تم تصويره شعاعياً.

بدوره، قال الطبيب الجراح أيوب قولوش -أخصائي جراحة المسالك البولية في مشفى كيليس- إنهم يواصلون تقديم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين السوريين فضلاً عن الأتراك في المنطقة.

وأضاف أنهم شكّلوا لجنة من الأخصائيين الأطباء، لمعالجة حالة السوري زين موضحًا أنه أشرف على العملية الجراحية بنفسه والتي قام بها مجموعة من الأطباء.

المصدر : الأناضول

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