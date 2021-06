الجيش الأمريكي يشن هجمات على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا

نفّذ الجيش الأمريكي هجمات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، قال إنها جاءت ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أمريكيين ومنشآت أمريكية في العراق.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن عقب هجمات مستمرة على المصالح الأمريكية.

وتأتي الضربات في مرحلة حساسة، إذ تُلقي الولايات المتحدة باللوم على فصائل عراقية مرتبطة بإيران في الهجمات الأخيرة على منشآت عراقية تؤوي أفرادا أمريكيين، بينما تأمل أيضا في العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.

Statement by the Department of Defense on defensive strikes in the Iraq-Syria border region.https://t.co/8d3pLswTOa

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 27, 2021