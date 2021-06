وداعا آلاء وشكرا قطر.. رواد منصات التواصل يودعون حقوقية إماراتية إلى مثواها الأخير (فيديو)

ودع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآء الصديق الناشطة والحقوقية والمعارضة الإماراتية إلى مثواها الأخير في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل عدد غفير من المشيعيين إلى مقبرة مسيمر أبو هامور بالدوحة للمشاركة في تشييع الجثمان، واصفين المشهد بـ”المهيب”.

Do not despair at being an unsung hero. Always keep in your heart the desire to do what is right for mankind.

جموع حاشدة من المواطنين والمقيمين في قطر يوارون جثمان أختهم آلاء الصديق الثرى في مقبرة مسيمير اللهمّ اجعل قبرها روضة من رياض الجنّة

ودشَّن مغردون وسم (#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله) تفاعلًا مع تشييع جنازة الناشطة الإماراتية، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته.

وكان الجثمان قد وصل إلى الدوحة، أمس السبت، تلبية لطلب عائلتها التي تعيش في قطر، وذلك بعد أسبوع من وفاتها بعد حادث سير بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال مشاركون إن أعداد المشيعين الكبيرة جاءت تلبية لنداء أسرتها، وأبدى كثيرون رغبتهم تعويض غياب والدها محمد عبد الرزاق الصديق، القابع في السجون الإماراتية -منذ اعتقاله في 2013- رفقة عدد من الناشطين والمعارضين، ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة التي أجريت لهم بأنها “غير عادلة”.

أُعلن اليوم عن دفن آلاء الصديق بعد صلاة المغرب في مقبرة مسيمير بالدوحة، وعلى العائلة العربية الكبيرة في قطر المشاركة في تشييع الجنازة، ويتأكد الحضور على أهل العلم نيابة عن أخيهم المعتقل في سجون الإمارات والد الفقيدة فضيلة الشيخ محمد الصديق فرج الله كربه وإخوانه أجمعين.

وأثنى مغردون على استقبال دولة قطر لجثمان آلاء الصديق والسماح بدفنها بالدوحة.

The Prophet said, "When you see a funeral procession, you should stand up, and whoever accompanies it should not sit till the coffin is put down."

هي أختنا وبنتنا ..

ماتت في الغربة .. وتدفن بعيدا عن بلدها وأهلها ..

فكونوا أهلها في جنازتها والصلاة عليها بعد صلاة المغرب اليوم بمسجد مقبرة مسيمير ..

رحم الله آلاء الصديق ، وجعل الفردوس مثواها ..

طبتِ حية ومية ..#قطر #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله #الامارات https://t.co/ivULMKivCH — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 27, 2021

الشئ الوحيد الذي عجز الإنسان عن التآلف معه هو الموت، دومًا يفاجئنا ودوما يفجعنا.

الإنسانة التي كانت جميلة بحق رغم قسوة الحياة#آلاء_الصديق فجأة صرنا نذكرها بصيغة الـ "كان"الطافحة بالقسوة والحزن.!

كل آل قطر الطيبين صلوا عليك اليوم طيبي خاطراً، حان لك أن ترتاحي يا آلاء ! — Hanane Elyousefi (@elyousefihanan) June 27, 2021

وكانت آلاء الصديق حتى لحظة وفاتها -مطلع هذا الأسبوع في حادث سير قرب أكسفورد- تشغل منصب المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليج.

وآلاء الصديق مواطنة إماراتية مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها عام 2012 ضمن ما يعرف بقضية (جمعية الإصلاح)، وهي ناشطة في المجال الحقوقي وترأست منظمة (القسط لحقوق الإنسان)، وكانت مقيمة في لندن، حيث حصلت على حق اللجوء السياسي.

لا تكاد تجد مكانا في وداع آلاء الصديق رحمها الله في مقبرة مسيمر أبو هامور الدوحة

وسبق أن سحبت السلطات الإماراتية جنسية الداعية الصديق وعدد من أبنائه بمن فيهم آلاء، وكشفت آلاء في مقابلة تلفزيونية ما أسمته الوجه الآخر لبلادها الإمارات فضلًا عن مضايقات أبو ظبي للمعارضين وناشطي حقوق الإنسان.

يَ أهلنا الكرام في قطر هاهي الغالية آلاء الصديق قدمت إليكم لتبقى في أرضكم بعدماحرمت من أرضها فهبوا حفظكم الله للصلاة عليها والدعاء لها ولوالدها محمد الصديق فرج الله عنه

الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

امتلاء مسجد مقبرة مسيمر بالدوحة حيث تقام صلاة الجنازة على الناشطة الإماراتية آلاء الصديق، بعد رفض أبوظبي استقبالها في وطنها