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وداعا آلاء وشكرا قطر.. رواد منصات التواصل يودعون حقوقية إماراتية إلى مثواها الأخير (فيديو)

27/6/2021-|آخر تحديث: 27/6/202109:37 PM (مكة المكرمة)

ودع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآء الصديق الناشطة والحقوقية والمعارضة الإماراتية إلى مثواها الأخير في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل عدد غفير من المشيعيين إلى مقبرة مسيمر أبو هامور بالدوحة للمشاركة في تشييع الجثمان، واصفين المشهد بـ”المهيب”.

ودشَّن مغردون وسم (#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله) تفاعلًا مع تشييع جنازة الناشطة الإماراتية، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته.

وكان الجثمان قد وصل إلى الدوحة، أمس السبت، تلبية لطلب عائلتها التي تعيش في قطر، وذلك بعد أسبوع من وفاتها بعد حادث سير بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال مشاركون إن أعداد المشيعين الكبيرة جاءت تلبية لنداء أسرتها، وأبدى كثيرون رغبتهم تعويض غياب والدها محمد عبد الرزاق الصديق، القابع في السجون الإماراتية -منذ اعتقاله في 2013- رفقة عدد من الناشطين والمعارضين، ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة التي أجريت لهم بأنها “غير عادلة”.

وأثنى مغردون على استقبال دولة قطر لجثمان آلاء الصديق والسماح بدفنها بالدوحة.

وكانت آلاء الصديق حتى لحظة وفاتها -مطلع هذا الأسبوع في حادث سير قرب أكسفورد- تشغل منصب المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليج.

وآلاء الصديق مواطنة إماراتية مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها عام 2012 ضمن ما يعرف بقضية (جمعية الإصلاح)، وهي ناشطة في المجال الحقوقي وترأست منظمة (القسط لحقوق الإنسان)، وكانت مقيمة في لندن، حيث حصلت على حق اللجوء السياسي.

 

وسبق أن سحبت السلطات الإماراتية جنسية الداعية الصديق وعدد من أبنائه بمن فيهم آلاء، وكشفت آلاء في مقابلة تلفزيونية ما أسمته الوجه الآخر لبلادها الإمارات فضلًا عن مضايقات أبو ظبي للمعارضين وناشطي حقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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