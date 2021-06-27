كورونا.. المتحورة “دلتا” تثير القلق في العالم بأسره وتتسبب في إصابات ووفيات قياسية بعدة دول

سجلت مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا منذ بدء الوباء، وفرض إغلاق تام في سيدني التي تواجه ارتفاعا في الإصابات بسبب المتحورة (دلتا) الأشد عدوى والتي تثير قلقا في العالم بأسره.

وبينما يشهد الوضع الوبائي تحسنا نسبيا مع تسجيل أدنى عدد من الإصابات الجديدة في العالم منذ فبراير/ شباط، قد تؤدي (دلتا) لارتفاع جديد في الحالات هذا الصيف ما لم تتخذ إجراءات مبكرة لاحتوائها بحسب ما حذر خبراء وسلطات صحية.

وفي إسبانيا حيث وضع الكمامة لم يعد إلزاميا اعتبارا من السبت في الخارج، تسببت رحلة طلاب إلى أرخبيل باليار بـ”بؤرة” هائلة مع مئات عدة من الإصابات ووضع آلاف الشباب في الحجر في 7 مناطق من البلاد.

وأصبحت المتحورة دلتا التي تسببت بارتفاع جديد بحالات الإصابة بكورونا في البرتغال خلال الأسابيع الأخيرة، هي المتحورة السائدة في البلاد، وفقا لأحدث بيانات السلطات الصحية.

وهذه المتحورة التي تعتبر أكثر عدوى باتت تمثّل أكثر من 51% من حالات الإصابة الجديدة في البرتغال وأكثر من 70% من حالات الإصابة في منطقة لشبونة، متجاوزة بذلك متحورة ألفا التي ظهرت بادئ الأمر في إنجلترا.

وسجلت روسيا أمس السبت 21 ألف و665 إصابة جديدة في رقم قياسي منذ يناير/كانون الثاني مع تفشي المتحورة دلتا على نطاق واسع، وخصوصا في سان بطرسبرغ التي تستضيف مباريات ضمن بطولة أوربا لكرة القدم والعاصمة موسكو ومنطقتها.

وفي عموم أنحاء روسيا، فإن عدد الوفيات اليومية السبت هو الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول/ مع 619 حالة وفاة لترتفع الحصيلة إلى 132ألف و683 حالة وفاة منذ بدء الجائحة بحسب إحصاء رسمي.

إغلاق في أستراليا

وفي أستراليا، قررت السلطات توسيع نطاق الإغلاق ليشمل كل أرجاء مدينة سيدني المترامية الأطراف والأكبر في أستراليا لأسبوعين، بعدما فرضت السلطات إغلاقا يوم الجمعة في 4 أحياء في وسط المدينة.

وبدت شوارع سيدني التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص شبه خالية اليوم السبت بعد هذا الإجراء.

وفي أستراليا التي احتوت حتى الآن بشكل جيد هذه الأزمة الصحية، ثبتت إصابة 80 شخصا الأسبوع الحالي على ارتباط بسائق كان ينقل طواقم شركات طيران من مطار سيدني إلى الفنادق التي يمضون فيها فترة الحجر.

وقالت رئيسة الوزراء في ولاية نيو ساوث ويلز “حين نواجه متحورة شديدة العدوى مثل دلتا فإن إغلاقا لثلاثة أيام لن ينجح، علينا أن نستعد لعدد كبير من الحالات في الأيام المقبلة”.

شوارع سيدني كما بدت بعد قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس(رويترز)

زيادة “مقلقة وخطيرة” في بنغلادش

وعلى غرار أستراليا، تشهد دول عدة ارتفاعا في الإصابات الجديدة العائدة بجزء منها على الأقل إلى المتحورة دلتا التي ظهرت أولا في الهند والمسؤولة عن تجدد الوباء في المملكة المتحدة منذ أسابيع قليلة.

وفي ظل زيادة قالت السلطات إنها “خطيرة ومقلقة” في عدد الإصابات الناجمة عن دلتا، تفرض بنغلاديش إغلاقا مشددا جديدا اعتبارا من يوم الإثنين.

وفي جنوب أفريقيا، قالت الحكومة السبت إن المتحورة دلتا هي السبب وراء زيادة الإصابات الجديدة بكوفيد، في الوقت الذي تدرس فيه فرض قيود أكثر صرامة.

Australia's New South Wales state reports 30 new COVID-19 cases https://t.co/1O2BffNdp1 pic.twitter.com/KX01UdWRrL — Reuters (@Reuters) June 27, 2021

وسجلت الدولة الأشد تضررا في أفريقيا 18ألف و762 إصابة جديدة يوم السبت- وهو أعلى رقم يومي منذ يناير/كانون الثاني- ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 1.895.905، أدت منها 59ألف و621 إلى الوفاة.

وأعلنت إسرائيل الجمعة قيودا جديدة أمام ارتفاع الحالات، بعد أن كان يعتد بأنها الأولى في العالم التي خرجت من الأزمة الصحية بفضل حملة تلقيح واسعة النطاق، وأعادت فرض وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وفي الشركات.

وفي فرنسا، توفي مريضان مصابان بالمتحورة دلتا في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية.