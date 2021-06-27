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شاهد: لقطات مروعة لسحل رجل مسن في أحد أحياء لندن (فيديو)

لم تتضح هوية المهاجمين أو الرجل المسن الذي تعرض للسرقة (مواقع التواصل)
لم تتضح هوية المهاجمين أو الرجل المسن الذي تعرض للسرقة (مواقع التواصل)
27/6/2021-|آخر تحديث: 27/6/202103:26 PM (مكة المكرمة)

وثقت كاميرا مراقبة بأحد الشوارع غرب لندن لقطات صادمة حين أقدم اثنان من البلطجية على سحل رجل مسن بشكل مروع بهدف سرقته.

وكان الضحية وهو رجل ستّيني، يسير على طول الشارع في حي تشلسي الراقي مساء يوم الثلاثاء الماضي، وبدا أنه ينظر إلى هاتف محمول وخلفه المهاجمين.

وسرعان ما باغته أحدهم من الخلف وأمسكه من كتفه قبل أن يضربه بالحائط بينما شاركه الآخر. وحاول الرجل المسن مقاومة مهاجميه ولكنهما تغلبا عليه بعنف وأسقطاه أرضًا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صراخ المسن وهما يسحبانه على الأرض. وبدا أن البلطجية يفتشون في جيوب الرجل وهو يقاوم على الأرض قبل أن يفروا محاولًا الركض ورائهم.

وشارك نجم الكريكيت الإنجليزي السابق كيفن بيترسن مقطع الفيديو عبر الإنترنت، قائلاً “هؤلاء البلطجية بحاجة إلى حبس! مشين!”، كما شارك الإعلامي بيرس مورغان اللقطات المروعة مناشدا إبلاغ السلطات حال التعرف على أي منهما.

وقال أحد سكان المنطقة إن حادثة أخرى وقعت في شارع مجاور قبل نحو أسبوع من هذا الحادث، معلّقًا “يبدو أن الناس يستهدفون هذه المنطقة. إنه أمر مقلق للغاية، نحن جميعًا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد”.

وقال آخر إن المهاجمين على ما يبدو استهدفوا الرجل عن عمد، وبدا كما لو أنهم كانوا يتبعونه في الفترة التي سبقت عملية السرقة، معقّبًا “هجوم مروع، لكن الرجل طاردهما طوال الطريق إلى محطة سلون سكوير، لكنني لست متأكدًا ما إذا كان أمسك بهما أم لا”.

المصدر : ديلي ميل

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