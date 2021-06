شاهد: لقطات مروعة لسحل رجل مسن في أحد أحياء لندن (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة بأحد الشوارع غرب لندن لقطات صادمة حين أقدم اثنان من البلطجية على سحل رجل مسن بشكل مروع بهدف سرقته.

وكان الضحية وهو رجل ستّيني، يسير على طول الشارع في حي تشلسي الراقي مساء يوم الثلاثاء الماضي، وبدا أنه ينظر إلى هاتف محمول وخلفه المهاجمين.

وسرعان ما باغته أحدهم من الخلف وأمسكه من كتفه قبل أن يضربه بالحائط بينما شاركه الآخر. وحاول الرجل المسن مقاومة مهاجميه ولكنهما تغلبا عليه بعنف وأسقطاه أرضًا.

