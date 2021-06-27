شاهد: دليل سياحي يرافق تماسيح عملاقة ويطعمها بيديه

إذا كان هناك شخص يستحق منح وسام الشرف لشجاعته في مجال السياحة، فمن المؤكد أن (غويدو) دليل التماسيح في كوستاريكا (إحدى دول أمريكا الوسطى) سيكون الأول بين المرشحين.

ودائمًا يذهل المرشد الشجاع السياح خلال رحلات القوارب من خلال القفز وإطعام التماسيح البرية الضخمة والتي يصل ارتفاعها إلى 17 قدمًا (5.18 مترًا) يدويًا.

ووفق وصف صحيفة ديلي ميل البريطانية فإنه “مهما يكن أجره فليس كافيًا مقابل المخاطرة بحياته”.

والتقط المصور جوش إديلسون -الذي يعيش في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا وقرر قضاء إجازته في كوستاريكا- صورا ومقاطع فيديو مذهلة لغويدو مع التماسيح، معقّبًا “ليس لدي أي فكرة عن أوراق اعتماد غويدو الرسمية، لكنه بالتأكيد يعرف كيف يظل على قيد الحياة هناك”.

وقال جوش إنه خطط أصلًا لالتقاط صور التماسيح نهر تاركولز بالقرب من جسر تاركوليس باستخدام طائرته من دون طيار، لكنه شاهد صورا مجنونة عبر الإنترنت لرجل يطعم التماسيح فأراد تصوير ذلك ورؤيته.

لم يكن يعلم كثيرًا ولقد كان في تجربة توقف القلب حقًا إذ وجد نفسه مرة واحدة بالقرب من التماسيح العملاقة إذ قفز غويدو -سائق القارب- بينما كان زميله خوسيه يلقي نكاتًا أثناء تثقيف السياح حول الحيوانات.

وتلقى الأشخاص الذين كانوا في القارب تحذيرًا بعدم الخروج ولا الانضمام إلى غويدو “إلا إذا كنت تريد أن تؤكل”، ويقول جوش “في هذه اللحظة تجمع 3 تماسيح حول غويدو للحصول على قطعة اللحم التي بحوزته. هذه المخلوقات جميلة وقاتلة وهذا الرجل موجود من أجلنا. كدت أشعر بالذنب”.

وتابع “جاء اثنان من التماسيح بجانب القارب. انطلق أحدهما في الهواء فوق جانب القارب ونفض ذيله كمية من الماء على كل شخص على متن القارب. كانت إحدى النساء تضع يدها على قلبها وتحاول التقاط أنفاسها”.

واستطرد في وصف اللحظات “كنت ألتقط صورًا لغويدو وهو يطعم تمساحًا واحدًا، ثم سمعت الشخص المجاور لي يلهث ويقول: يا إلهي إنه هناك ونظرت إلى أسفل وجدته أسفل الكاميرا مباشرة، أسفل يدي بقدم فسحبت يدي بسرعة إلى القارب والتقطت صورة فوقه مباشرة. لم يحدث شيء لكن ذلك كان مخيفًا”.

وقال جوش إنه على الرغم من عدم إنكار أن ما يفعله غويدو محفوف بالمخاطر، فإنه يقوم بجولتين يوميًا ويعرف التماسيح جيدًا، بل إنه يسمي العديد من تلك الوحوش بأسماء مشاهير مثل باريس هيلتون وأنجلينا جولي وجوستين بيبر ونيكول ريتشي، وهناك ذكر شرس طوله 17 قدما ويبلغ من العمر 70 عامًا أطلق عليه أسامة بن لادن.

واختتم جوش (42 عامًا) جولته قائلًا “خلال فترات الهدوء القصيرة كان بإمكاننا النظر إلى التماسيح عن قرب، وجدتها جميلة بشكل لا يصدق. كانت الألوان والأنماط المرسومة على بشرتها مذهلة”.