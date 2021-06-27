الرياضة تودّع “صاحب الابتسامة الجميلة”.. وفاة العداء القطري عبد الإله هارون في حادث سير

قُوبل خبر وفاة العداء القطري عبد الإله هارون (24 عاما) بصدمة كبيرة في الأوساط الرياضية القطرية والعالمية، وذكرت وسائل إعلام قطرية أن هارون تعرض لحادث سير أليم أدى إلى وفاته، فجر أمس السبت.

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء الشاب، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر “عداء الأدعم عبد الإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فقدنا اليوم ببالغ الحزن والأسى العداء القطري البطل عبدالإله هارون الذي توفي إثر حادث أليم ..

نعزي أسرة الفقيد وأصدقاءه والأسرة الأولمبية القطرية والدولية ونسأل الله أن يتغمده بمغفرته ويدخله فسيح جناته ..

وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/NlIXQcWyBT — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) June 26, 2021

ونشرت اللجنة الأولمبية مجموعة من إنجازات العداء الراحل، ومن أبرزها حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في لندن 2017، وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وبطولة آسيا لألعاب القوى.

عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر 🇶🇦 في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون #teamqatar pic.twitter.com/pDb9ivvhuW — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) June 26, 2021

وودّع اتحاد القوى القطري العداء بتغريدة قال فيها “وداعا عبد الإله هارون، صاحب الابتسامة الجميلة”.

وأبدى الحساب الرسمي لألعاب القوى العالمي حزنه لسماع خبر وفاة العداء القطري في حادث سيارة وأشار إلى إنجازه في بطولة العالم 2017 وتحقيق البرونزية فيها.

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24. — World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021

واستعرض ناشطون قطريون وعرب أبزر مآثر هارون، مطالبين بالدعاء له لما كان يتمتع به من أخلاق حميدة وقلب طيب.

وفي السياق، قال محمد الفضالة أمين السر العام للاتحاد القطري للقوى عن هارون “رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي، والعزيمة والإصرار، انتهت سريعا”، مضيفا “عرفناك إنسانا محبًا للجميع، عهدناك بطلا عاشقا للنجاح، رحيلك صدمة وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية”.

رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي ، والعزيمة والإصرار.. انتهت سريعا 😢

عرفناك إنسانا .. محبا للجميع

عهدناك بطلا.. عاشقا للنجاح

رحيلك صدمة .. وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية@qatarathletics

وداعا #عبدالإله_هارون .. وإنا لله وإنا إليه راجعون 🇶🇦😢 pic.twitter.com/Ldn8wlgydi — محمد الفضاله (@olympic1111) June 26, 2021

وتفاعل عدد كبير من الجهات الرسمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #عبدالإله_هارون لنعي العداء القطري، مبدين حزنهم الشديد على فقدان الرياضة القطرية لشخص مثابر ومجتهد مثله.

تنعي وزارة الثقافة والرياضة العداء القطري #عبدالإله_هارون صاحب برونزية العالم في سباق 400متر، وتتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرته الكريمة وللأسرة الرياضية القطرية، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. #وزراة_الثقافة_والرياضة pic.twitter.com/zpuKUhg8mg — وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) June 26, 2021

إنا لله وانا اليه راجعون رحل صاحب القلب الطيب البطل عبدالاله هارون في ذمة الله 💔، لا تنسوه من صالح دعائكم اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. pic.twitter.com/xPhdhjBgu6 — معتز برشم ♕Barshim (@mutazbarshim) June 26, 2021

#عبدالإله_هارون

خبر محزن وفاه العداء القطري عبدالاله هارون عن سن 24 . التعازي لاهل الفقيد ولشعب قطر . pic.twitter.com/UWgQBGLhBO — qadi (@ALQadiPAL) June 26, 2021

غداً صلاة الجنازة بعد صلاة

المغرب في مقبرة مسيمير

على بنتنا الناشطة الاماراتية #آلاء_الصديق ولاعبنا لاعب

اللعاب القوى القطرية #عبدالإله_هارون رحمهم الله pic.twitter.com/Mz7RzLhJvt — ρتـ (@Talalalkuwari) June 26, 2021

وفاة عداء نادي الخور الرياضي ، و منتخبنا الوطني #عبدالإله_هارون صاحب برونزية العالم 400 متر إثر حادث أليم.

تعازينا لأهالي المتوفي وذويه. @alkhor_club pic.twitter.com/7qyVBzSzon — الخور لايڤ (@alkhor_live) June 26, 2021

رحم الله البطل #عبدالاله_هارون

عز الله إنك فقيدة، عزاءنا في إنجازاتك التي لن تمحي ذكراك

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BbszyHfRjO — سعد المهندي (@S3d_78) June 26, 2021

أحر التعازي للشارع الرياضي في قطر بوفاة العداء القطري عبدالله هارون .. رحمه الله رحمة واسعة وغفر له https://t.co/7OK4n77cTB — Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي (@AlSailiyaclub) June 26, 2021