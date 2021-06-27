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الرياضة تودّع “صاحب الابتسامة الجميلة”.. وفاة العداء القطري عبد الإله هارون في حادث سير

العداء القطري عبد الإله هارون (مواقع التواصل)
العداء القطري عبد الإله هارون (مواقع التواصل)
26/6/2021-|آخر تحديث: 27/6/202112:57 AM (مكة المكرمة)

قُوبل خبر وفاة العداء القطري عبد الإله هارون (24 عاما) بصدمة كبيرة في الأوساط الرياضية القطرية والعالمية، وذكرت وسائل إعلام قطرية أن هارون تعرض لحادث سير أليم أدى إلى وفاته، فجر أمس السبت.

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء الشاب، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر “عداء الأدعم عبد الإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشرت اللجنة الأولمبية مجموعة من إنجازات العداء الراحل، ومن أبرزها حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في لندن 2017، وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 وبطولة آسيا لألعاب القوى.

وودّع اتحاد القوى القطري العداء بتغريدة قال فيها “وداعا عبد الإله هارون، صاحب الابتسامة الجميلة”.

وأبدى الحساب الرسمي لألعاب القوى العالمي حزنه لسماع خبر وفاة العداء القطري في حادث سيارة وأشار إلى إنجازه في بطولة العالم 2017 وتحقيق البرونزية فيها.

واستعرض ناشطون قطريون وعرب أبزر مآثر هارون، مطالبين بالدعاء له لما كان يتمتع به من أخلاق حميدة وقلب طيب.

وفي السياق، قال محمد الفضالة أمين السر العام للاتحاد القطري للقوى عن هارون “رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي، والعزيمة والإصرار، انتهت سريعا”، مضيفا “عرفناك إنسانا محبًا للجميع، عهدناك بطلا عاشقا للنجاح، رحيلك صدمة وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية”.

وتفاعل عدد كبير من الجهات الرسمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #عبدالإله_هارون لنعي العداء القطري، مبدين حزنهم الشديد على فقدان الرياضة القطرية لشخص مثابر ومجتهد مثله.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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