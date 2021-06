الحكومة البريطانية تعتزم التحقيق في تسريب لقطات أثارت جدلا لوزير الصحة المستقيل مع مساعدته

تعتزم الحكومة البريطانية التحقيق في تسريب لقطات لوزير الصحة السابق مات هانكوك -وهو يقبّل ويحتضن مساعدته- لوسائل الإعلام ما أجبره على الاستقالة في أحدث فضيحة يُمنى بها فريق عمل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبعد أن تصدى في البداية لدعوات إقالة هانكوك أو استقالته من منصب وزير الصحة عقب تداول اللقطات، قبل جونسون قرار الاستقالة أمس السبت.

وقال براندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية عند سؤاله عما إذا كانت وزارة الصحة تحقق في كيفية تسريب لقطات لهانكوك وهو في مكتبه الحكومي “إنه أمر أعرف أن وزارة الصحة ستنظر فيه لتعرف على وجه الدقة كيف لهذا التسجيل أن يخرج من النظام”.

ومنذ نشر الصور، الجمعة الماضية، دعا عدد متزايد من زملائه من النواب المحافظين سرا لرحيله عن المنصب وقالوا إن موقفه غير مقبول بعد أن اعترف بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.

وقال لويس “ما فعله مات كان خاطئا واعترف بذلك وهذا سبب اعتذاره على الفور عن تصرفه واعترافه أن ما فعله كان خطئا”.

وقدم هانكوك (42 عاما) استقالته بعدما أقرّ بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه ما أثار غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام.

وقدم الوزير المتزوج خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن نشرت صحيفة (ذا صن) صورا له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب حكومي للتدقيق في أداء وزارته.

وقال مكتب جونسون إن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لهانكوك.

كان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

“It means that the government does not hold records of much of Hancock’s decision-making, including negotiating multimillion-pound PPE contracts, setting up the £37 billion test and trace programme and overseeing the government’s care homes strategy” https://t.co/tvPs5qBUX4

وواجه هانكوك، الجمعة الماضية، أسئلة حول حسن تقديره للأمور، وقال حزب العمال المعارض الذي سبق وأن اتهم الحكومة “بالمحسوبية” في منح عقود بملايين الجنيهات تتعلق بجائحة كورونا إنه ينبغي التحقيق في التقرير الذي نشرته الصحيفة.

وقالت متحدثة باسم الحزب “الوزراء مثلهم مثل الجميع لهم حياتهم الخاصة لكن عندما ينطوي الأمر على أموال دافعي الضرائب وتقديم وظائف لأصدقاء مقربين تربطهم علاقة شخصية بوزير ما، فإنه يتعين التحقيق في الأمر”.

'This is an incredible security breach, what if it was the Ministry of Defence?'

Andrew Neil told The Political Correction, UK security services must get to the bottom of how the footage of Matt Hancock was leaked.

Watch GB News on Sky 515. pic.twitter.com/hDYdDrbKD4

— GB News (@GBNEWS) June 27, 2021