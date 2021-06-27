البث الحي
الأخبار|بريطانيا

الحكومة البريطانية تعتزم التحقيق في تسريب لقطات أثارت جدلا لوزير الصحة المستقيل مع مساعدته

وزير الصحة البريطاني المستقيل مات هانكوك ومساعدته (رويترز)
وزير الصحة البريطاني المستقيل مات هانكوك ومساعدته (رويترز)
27/6/2021-|آخر تحديث: 27/6/202105:31 PM (مكة المكرمة)

تعتزم الحكومة البريطانية التحقيق في تسريب لقطات لوزير الصحة السابق مات هانكوك -وهو يقبّل ويحتضن مساعدته- لوسائل الإعلام ما أجبره على الاستقالة في أحدث فضيحة يُمنى بها فريق عمل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبعد أن تصدى في البداية لدعوات إقالة هانكوك أو استقالته من منصب وزير الصحة عقب تداول اللقطات، قبل جونسون قرار الاستقالة أمس السبت.

وقال براندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية عند سؤاله عما إذا كانت وزارة الصحة تحقق في كيفية تسريب لقطات لهانكوك وهو في مكتبه الحكومي “إنه أمر أعرف أن وزارة الصحة ستنظر فيه لتعرف على وجه الدقة كيف لهذا التسجيل أن يخرج من النظام”.

ومنذ نشر الصور، الجمعة الماضية، دعا عدد متزايد من زملائه من النواب المحافظين سرا لرحيله عن المنصب وقالوا إن موقفه غير مقبول بعد أن اعترف بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.

وقال لويس “ما فعله مات كان خاطئا واعترف بذلك وهذا سبب اعتذاره على الفور عن تصرفه واعترافه أن ما فعله كان خطئا”.

تقديم الاستقالة

وقدم هانكوك (42 عاما) استقالته بعدما أقرّ بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه ما أثار غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام.

وقدم الوزير المتزوج خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن نشرت صحيفة (ذا صن) صورا له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب حكومي للتدقيق في أداء وزارته.

وقال مكتب جونسون إن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لهانكوك.

كان  جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

في مقر الوزارة

وواجه هانكوك، الجمعة الماضية، أسئلة حول حسن تقديره للأمور، وقال حزب العمال المعارض الذي سبق وأن اتهم الحكومة “بالمحسوبية” في منح عقود بملايين الجنيهات تتعلق بجائحة كورونا إنه ينبغي التحقيق في التقرير الذي نشرته الصحيفة.

وقالت متحدثة باسم الحزب “الوزراء مثلهم مثل الجميع لهم حياتهم الخاصة لكن عندما ينطوي الأمر على أموال دافعي الضرائب وتقديم وظائف لأصدقاء مقربين تربطهم علاقة شخصية بوزير ما، فإنه يتعين التحقيق في الأمر”.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن الصورة التي تجمع هانكوك -وهو متزوج- ومساعدته جينا كولادانجيلو المتزوجة أيضا التقطت بمقر وزارة الصحة في لندن، يوم 6 مايو/ آيار الماضي، خلال ساعات العمل.

ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على صور كاميرات المراقبة الأمنية لكنها أشارت إلى شخص ما تحدث عن العلاقة بين الوزير ومساعدته.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

راح ضحيتها نحو 2000 عسكري.. حكم أولي بإعدام 9 عراقيين في “مجزرة سبايكر”

جنود عراقيون يحملون توابيت تحتوي على رفات عشرة من رفاقهم قتلوا في مجزرة سبايكر (غيتي - أرشيفية)

إيران تكشف عن طائراتها المسيّرة الجديدة وترفض إعطاء صور مواقع نووية لوكالة الطاقة الذرية

إطلاق طائرة إيرانية مسيرة خلال مناورة قتالية (رويترز)

وداعا آلاء وشكرا قطر.. رواد منصات التواصل يودعون حقوقية إماراتية إلى مثواها الأخير (فيديو)

الناشطة الإماراتية آلاء الصديق (مواقع التواصل)

بعد قانون مثير للجدل.. بولندا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية

مبنى معسكر أوشفيتز بيركينو مقر المحرقة النازية (الهولوكوست) في بولندا (غيتي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا