ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار مبنى فلوريدا وحريق في الموقع يعقد عمليات البحث عن ناجين (فيديو)

ارتفع عدد القتلى جراء انهيار مبنى سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 5 أشخاص، وواصل عمال الإنقاذ بحثهم الحثيث تحت أنقاض المبنى السكني بعد أيام على انهياره.

ويبحث عناصر الإطفاء ووحدات الكلاب والرافعات في أنقاض (أبراج شامبلين) المبنى المكون من 12 طابقا والذي انهارت واجهته المطلة على البحر فجر الخميس.

لكن الأمل في العثور على ناجين يتضاءل، ما يزيد المخاوف من وقوع خسائر فادحة في الأرواح.

BREAKING: The death toll from the building collapse near Miami has risen to five, according to Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava. The discovery dropped the number of unaccounted for down to 156, she said. https://t.co/U8OqUhmKd8

