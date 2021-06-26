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يوم واحد على تنفيذ الهدم.. دعوات فلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير من حي البستان في القدس

أطفال فلسطينيون يلعبون في منطقة البستان في حي سلوان في القدس المحتلة (غيتي - أرشيفية)
أطفال فلسطينيون يلعبون في منطقة البستان في حي سلوان في القدس المحتلة (غيتي - أرشيفية)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202108:02 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسما #أنقذوا_سلوان و# أنقذوا_حي_البستان التفاعلات عبر المنصات الفلسطينية تزامناً مع اقتراب موعد هدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة والذي يضم 124 وحدة سكنية جميعها مهددة بالهدم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أمهلت عائلات الحي 21 يوماً لهدم منازلهم أو أن تقوم جرافات البلدية بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم، وتنتهي المهلة غدا الأحد.

 

ونظم أهالي بلدة سلوان، أمس الجمعة، فعالية بعنوان “ركام مُضيء” لإضاءة الشموع من خيمة بحي البستان، تضامناً مع البيوت المهددة بالهدم، وحاولت قوات الاحتلال قمع الفعالية وفض تواجدهم.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القيام بحملة إلكترونية واسعة النطاق للتعريف بقضية حي البستان والتصدي لمحاولات التهجير والهدم، ومنع تكرار نكبة جديدة قد تحل على الشعب الفلسطيني.

 

وأكد العديد من المغردين الفلسطينيين والعرب أنه إذا هدم حي البستان، يكون الاحتلال قد سيطر بصورة كلية على قلب بلدة سلوان التي تمثل الدرع الواقي للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، حيث تجاوره من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، وتبعد عن السور الجنوبي للمسجد بنحو 300 متر فقط.

وتساءل آخرون عن مصير العائلات الفلسطينية التي تسكن هذا الحي في حال تم تنفيذ قرار الهدم الجائر، إذا لايوجد أي مأوى بديل يكفي لنحو 1150 نسمة وهو عدد سكان الحي المهدد بالهدم.

من جهة أخرى، اعتبر مغردون أنه لا فائدة من التعاطف والحملات الإلكترونية بعد تنفيذ قرار الهدم، حيث لا يمكن إعادة ما تم تخريبه ونسفه، مطالبين بتسليط الضوء وتكثيف الجهود والكلمات والشعارات وكل الوسائل لمساندة أهالي الحي ومنع تنفيذ هذا القرار الجائر.

واستنكر البعض ما وصفوه بـ “وقاحة الاحتلال” التي تفرض على السكان هدم منازلهم بأنفسهم وإلا ستجبرهم على دفع غرامات لبلدية الاحتلال ثمناً لهدم منازلهم.

يشار إلى أن حي البستان المقدسي تعرض لسياسة الهدم ومحاولات التهجير على مر العقود الماضية.

ومنذ العام 2005 طالبت سلطات الاحتلال بهدم الحي بحجّة بناء حديقة قوميّة مكانه، إلا أن أسر الحي ومن ورائهم المقدسيين خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال التي قامت باعتقال العديد من أبناء الحي وذلك في محاولة لطمس هويته لتجدد هذه المحاولات مرة أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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