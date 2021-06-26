يوم واحد على تنفيذ الهدم.. دعوات فلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير من حي البستان في القدس

تصدر وسما #أنقذوا_سلوان و# أنقذوا_حي_البستان التفاعلات عبر المنصات الفلسطينية تزامناً مع اقتراب موعد هدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة والذي يضم 124 وحدة سكنية جميعها مهددة بالهدم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أمهلت عائلات الحي 21 يوماً لهدم منازلهم أو أن تقوم جرافات البلدية بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم، وتنتهي المهلة غدا الأحد.

ونظم أهالي بلدة سلوان، أمس الجمعة، فعالية بعنوان “ركام مُضيء” لإضاءة الشموع من خيمة بحي البستان، تضامناً مع البيوت المهددة بالهدم، وحاولت قوات الاحتلال قمع الفعالية وفض تواجدهم.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القيام بحملة إلكترونية واسعة النطاق للتعريف بقضية حي البستان والتصدي لمحاولات التهجير والهدم، ومنع تكرار نكبة جديدة قد تحل على الشعب الفلسطيني.

لم يبقَ أمامهم سواها، أقل من 48 ساعة بعدها سيهدم الاحتلال بيوتهم ويحملهم تكاليف الهدم أو سيهدموها بأيديهم .. أهالي حي البستان بين مطرقة وسندان الاحتلال pic.twitter.com/XhRTZrr0vp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 25, 2021

ايش راح تكون فائدة التعاطف و الوقوف مع اهلنا في حي البستان بسلوان بعد ما يتم تنفيذ قرار الهدم لبيوتهم !

اقل من 48 ساعة لتنفيذ القرار ، سلطوا الضوء على سلوان و على كل شبر من فلسطين ، كل دار بفلسطين هي دارك و دفاعك عنها واجب. #انقذوا_سلوان — yousef (@yousef_ib1) June 25, 2021

وأكد العديد من المغردين الفلسطينيين والعرب أنه إذا هدم حي البستان، يكون الاحتلال قد سيطر بصورة كلية على قلب بلدة سلوان التي تمثل الدرع الواقي للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، حيث تجاوره من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، وتبعد عن السور الجنوبي للمسجد بنحو 300 متر فقط.

الموضوع مو مزحة ولا شي نقدر نتجاهله حرفيا ٤٨ ساعه ويتم هدم منازل الفلسطينيين بحي البستان في سلوان؛ الاهالي مخيرين يا يهدموا بيوتهم بنفسهم،او تهدمه قوات الاحتلال!

انتو متخيلين ساعات معدوده ويخسرو ناس بيوتهم وذكرياتهم!

واجبنا نساند اخواننا ، كثفوا مشاركتكم بالهاشتاق#انقذوا_سلوان — لينا العتيبي🇸🇦 (@linaotb12) June 25, 2021

بعد عدة ساعات سينام أطفال حي البستان في قرية سلوان فوق الركام وفي الخيام.

بحسب القرار المعطى للعائلات في حي البستان المهددة منازله بالهدم ببلدة سلوان، لم يبقى سوى يومين للمهلة المفروضة على ساكني البيوت، وهم الآن أمام خيارين، إما الهدم الذاتي أو أن تقوم قوات الإحتلال بهدم بيوتهم — Marwa N 𓂆🇵🇸 (@NashashMarwa) June 25, 2021

بعد عدة ساعات سينام أطفالنا فوق الركام، سنعيش في الخيام.

بحسب القرار المعطى للعائلات في حي البستان المهددة منازله بالهدم ببلدة سلوان، لم يبقى سوى يومين للمهلة المفروضة على ساكني البيوت، وهم الآن أمام خيارين، إما الهدم الذاتي أو أن تقوم قوات الإحتلال بهدم بيوتهم على رؤوسهم… pic.twitter.com/00NTbiiaHy — Haya (@rqaj2) June 25, 2021

وتساءل آخرون عن مصير العائلات الفلسطينية التي تسكن هذا الحي في حال تم تنفيذ قرار الهدم الجائر، إذا لايوجد أي مأوى بديل يكفي لنحو 1150 نسمة وهو عدد سكان الحي المهدد بالهدم.

تخيل نفسك وانت مطالب بإخلاء "شقة" مستأجرة تسكن فيها أنت وعيالك خلال يومين .. كيف يكون حالك!؟ .. فما بالك بمن يسكن بيوتا بنوها يدمائهم وسكنوها لعشرات السنين!!

اللهم كن معهم وثبت قلوبهم وأقدامهم#انقذوا_سلوان pic.twitter.com/wwdBQold2j — AhmedThaher (@TrAhmedThaher) June 25, 2021

من جهة أخرى، اعتبر مغردون أنه لا فائدة من التعاطف والحملات الإلكترونية بعد تنفيذ قرار الهدم، حيث لا يمكن إعادة ما تم تخريبه ونسفه، مطالبين بتسليط الضوء وتكثيف الجهود والكلمات والشعارات وكل الوسائل لمساندة أهالي الحي ومنع تنفيذ هذا القرار الجائر.

هان بنتذكر سؤال غسان كنفاني " لماذا لم يطرقوا جدران الخزان ؟" بس في هاي الجريمة هم طرقوا و العالم اجمع سَمِع طرقهم

ماذا بعد؟ لم يستجيبوا بفعل رادع لانهاء هذه الجرائم. ماذا نفعنا استنكاركم!

والله ما النا و الهم غير ربنا ، حسبي الله و نعم الوكيل #انقذوا_سلوان #انقذوا_بستان https://t.co/Jg0rbS51R4 — Tia 🇵🇸 (@tia_alqudwa) June 25, 2021

واستنكر البعض ما وصفوه بـ “وقاحة الاحتلال” التي تفرض على السكان هدم منازلهم بأنفسهم وإلا ستجبرهم على دفع غرامات لبلدية الاحتلال ثمناً لهدم منازلهم.

٤٨ ساعة فقط أمام أهالي حيّ البستان في سلوان في القدس المحتلة، إمّا الهدم الذاتي أو أن تقوم قوات الاحىلال بهدم بيوتهم#SaveSilwan#انقذوا_سلوان pic.twitter.com/QjptO0TEMp — عبد الله (@aboodjamal72) June 25, 2021

يشار إلى أن حي البستان المقدسي تعرض لسياسة الهدم ومحاولات التهجير على مر العقود الماضية.

ومنذ العام 2005 طالبت سلطات الاحتلال بهدم الحي بحجّة بناء حديقة قوميّة مكانه، إلا أن أسر الحي ومن ورائهم المقدسيين خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال التي قامت باعتقال العديد من أبناء الحي وذلك في محاولة لطمس هويته لتجدد هذه المحاولات مرة أخرى.