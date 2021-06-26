هجوم بالرصاص على مروحية رئيس كولومبيا ووزيري الدفاع والداخلية (فيديو)

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن مروحية كانت تقل وزيري الدفاع والداخلية تعرضت لإطلاق نار، الجمعة، واخترقت الرصاصات جسدها.

ووقع الحادث بينما كانت المروحية تحلق عبر منطقة كاتاتومبو الحدودية مع فنزويلا باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير.

وقال متحدث باسم الرئاسة إن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد.

وتعد منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا موطنًا لمحصول الكوكا المكون الرئيسي للكوكايين.

وينشط في تلك المنطقة مقاتلو جيش التحرير الوطني اليساري ومقاتلو جماعة القوات المسلحة اليسارية (فارك) السابقون الذين يرفضون اتفاق السلام الموقع في عام 2016 مع الحكومة إلى جانب جماعات مسلحة تنشط في تهريب المخدرات.