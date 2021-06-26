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مصر.. مقتل 4 نساء على الأقل في انهيار مبنى بالإسكندرية (فيديو)

عقار الإسكندرية بعد الانهيار (مواقع التواصل)
عقار الإسكندرية بعد الانهيار (مواقع التواصل)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202106:23 PM (مكة المكرمة)

لقيت 4 نساء حتفهن في انهيار مبنى سكني في وسط الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط (شمالي مصر)، وفق مسؤولين أمنيين، اليوم السبت.

وانهارت البناية القديمة الواقعة بحي العطارين في وسط الإسكندرية، مساء أمس الجمعة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أربعة أشخاص من بين الأنقاض بينهم امرأة جريح، وفق المصدر نفسه.

وشيِّدت غالبية المباني في وسط الإسكندرية -ثاني أكبر المدن المصرية- كما في وسط العاصمة المصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين وكثير منها يحتاج إلى ترميم.

وقد صدر قرار بترميم العقار المنهار والمكوَّن من 5 طوابق عام 2012، كما صدر قرار بإزالة الطابق الأخير في المبنى ذاته.

وفي مصر انهارت عقارات عدة خلال السنوات الأخيرة بسبب قدمها أو عدم تنفيذ قرارات الترميم ومخالفة شروط السلامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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