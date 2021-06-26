مخيمات صيفية لكتائب القسام في غزة بمشاركة آلاف الشبان (فيديو)

نظمت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت، مخيمات صيفية في قطاع غزة المحاصر بمشاركة عشرات الآلاف من الشبان الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم القسام “نعلن انطلاق مخيماتنا الصيفية لهذا العام تحت اسم (طلائع التحرير- سيف القدس) للمراكمة على ما حققه شعبنا خلال المعركة الأخيرة وإعداد جيل التحرير”.

وسيف القدس هوالاسم الذي أطلقته فصائل المقاومة في غزة على تصديها للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وشنت إسرائيل عدوانًا على غزة استمر 11 يوما في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، مما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين بينما ردت فصائل المقاومة المسلحة على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.

وقال المتحدث “دأبت كتائب القسام منذ نحو 10 سنوات على تنظيم هذا المخيمات إيمانًا منها بدور الشباب ووقوفا عند مسؤولياتها تجاه الجيل الذي تحاول كل الأطراف حرف بوصلته”.

وتابع “شهد هذا العام إقبالًا كثيفًا على التسجيل بفارق عشرات الآلاف عن المخيمات السابقة، مما يدل على تنامي الالتفاف الشعبي والجماهيري حول المقاومة”.

وأوضح أن من أهداف هذه المخيمات “غرس المبادئ الإسلامية في نفوس المشاركين فيها، وترسيخ القيم الوطنية لديهم، والاستعداد لمرحلة تحرير فلسطين والعودة للبلدات والمدن الفلسطينية المحتلة”.

وخلال السنوات الماضية، نظمت كتائب القسام مخيمات صيفية شارك فيها عشرات الآلاف من الشبان بقطاع غزة، وتضمنت تدريبات كشفية وعسكرية، إضافة لبرامج توعية أمنية ووطنية ودينية.