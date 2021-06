كورونا.. مخاوف من تفشي “دلتا” خلال الصيف وتحذير بشأن التهاب نادر بعد تلقي لقاحين

حذر متخصصون من أن المتحورة دلتا قد تتسبب في زيادة كبيرة في عدد حالات كوفيد خلال الصيف بينما أبدت منظمة الصحة قلقها، في حين أضيف تحذير جديد من إصابة نادرة بالتهاب في القلب بعد تلقي لقاحي فايزر ومودرنا.

وحذرت السلطات الصحية من أن (دلتا) الأشد عدوى التي تسببت في إعادة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات هذا الصيف في حال لم تتخذ تدابير لوقفها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن وباء كوفيد يسجل حاليًا ارتفاعًا نسبيًا في الإصابات الجديدة في العالم بعد أن تراجعت لأدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط وانخفض عدد الوفيات.

وتشهد بلدان عدة مثل اندونيسيا والبرتغال وروسيا وإسرائيل زيادة في الحالات الجديدة، ويرتبط ذلك جزئيًا على الأقل بانتشار المتحورة دلتا، وتخشى دول أخرى من أمر مماثل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم يوم الجمعة إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.

وأشار إلى أن المنظمة قلقة بسبب سلالة دلتا السريعة الانتشار، وقال “الأمر ببساطة، مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات، وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات”.

وأوضح قائلا “السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور، هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور، لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد-19 من الانتقال”.

وباتت هذه المتحورة من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في الهند حيث انتشرت اعتبارا من أبريل/ نيسان، موجودة الآن في 85 دولة على الأقل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وبنسب متفاوتة.

وفي أوربا، انتشرت لأول مرة بسرعة كبيرة في المملكة المتحدة، لتحل في غضون أسابيع مكان المتحورة ألفا التي ظهرت نهاية عام 2020 في جنوب شرق انجلترا.

ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو هذا الصيف في بقية القارة، إذ يتوقع المركز الأوربي للوقاية من الأمراض أن تسبب هذه المتحورة 70% من الإصابات الجديدة بحلول مطلع أغسطس/آب، و90% بنهاية الشهر نفسه.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت الحالات الإيجابية من 10% في 5 يونيو/حزيران إلى 35% الأسبوع الماضي، وسجلت نسبة مماثلة في إسرائيل.

