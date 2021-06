كورونا يصيب رئيس حكومة تونس.. وأفريقيا تشهد موجة وباء ثالثة “قد تكون الأسوأ”

أصيب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بفيروس كورونا، في حين تشهد أفريقيا التي لا تزال بطيئة في التلقيح، موجة وبائية ثالثة “عنيفة” تفرض ضغوطًا على المستشفيات المنهكة أصلا.

وأصيب المشيشي بكورونا بينما تم تشديد تدابير لمكافحة انتشار الوباء جزئيا في البلاد بعد تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات واكتظاظ في المستشفيات.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أمس الجمعة أنه “تبعًا للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثبت عشية اليوم الجمعة إصابته بفيروس كوفيد-19، مما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا”. وتلقى المشيشي نهاية أبريل/نيسان الماضي لقاحا ضد الفيروس.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية في مؤتمر صحفي، إن معدل الوفيات اليومي بلغ خلال الأسبوع الماضي 83 وفاة يوميا، وأوضحت قائلة “عدد الوفيات فاق التوقعات”.

وفيما يخص الوضع في المستشفيات قالت وزيرة الصحة التونسية إن نسبة الاشغال بالمستشفيات فاقت 90%، مشيرة إلى أن هناك ضغطا كبيرا على المستشفيات مما استدعى توزيع المرضى بين المستشفيات والمستشفيات الميدانية.

كانت وزارة الصحة التونسية أعلنت يوم الأربعاء، رصد إصابات لستة أشخاص بالمتحورة (دلتا) الشديدة العدوى التي ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.

وسجلت السلطات الصحية التونسية يوم الخميس نحو 400 ألف إصابة مؤكدة وأكثر من 14 ألف وفاة بكورونا منذ مارس/آذار 2020.

ومنذ انطلاق حملة التطعيم أواخر مارس لم تتمكن السلطات من تلقيح سوى 500 ألف شخص في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة.

25 June #COVID19 statics in South Africa .Today the number of new cases is 18 762 and the cumulative cases is 1 895 905. Number of deaths is 215 which brings the total to 59 621. Total number of recoveries is 1 690 380. The recovery rate is 89,2% #CoronaVirusSA pic.twitter.com/Wno5d5LQ3T

— Department of Health (@HealthZA) June 25, 2021