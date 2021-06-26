قطر تستجيب لمطلب أهلها.. وصول جثمان المعارضة الإماراتية آلاء الصديق للدفن في الدوحة

وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة جثمان آلاء الصديق الناشطة والحقوقية والمعارضة الإماراتية وسيُصلى عليها ويوارى جثمانها الثرى، غدًا الأحد.

وسيوارى الجثمان بمقبرة مسيمير بعد صلاة المغرب، غدًا الأحد، نزولًا على رغبة أهلها المقيمين في دولة قطر.

وعبّر عدد من الناشطين والحقوقيين عن امتنانهم لدولة قطر بعد تلبية الحكومة القطرية رغبة أسرة الفقيدة ونقل جثمانها من العاصمة البريطانية نحو الدوحة ليكون قريباً منهم.

وأكد أحمد الشيبة النعيمي الكاتب والإعلامي الإماراتي الخبر وغرّد عبر حسابه الموثّق في تويتر “غادرت صباح اليوم ابنتنا آلاء الصديق رحمها الله غربتها في أراضي لندن، متجهة إلى أسرتها في قطر حيث مثواها الأخير”.

غادرت صباح اليوم ابنتنا #آلاء_الصديق رحمها الله غربتها في أراضي #لندن متجهة إلى أسرتها في #قطر حيث مثواها الأخير.

سنخبركم بموعد الصلاة عليها و المكان بإذن الله.

إلى جنات الخلد يا ابنتي

تغمدك الله بواسع رحمته#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/wa8HBN8VKK — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) June 26, 2021

كما وجّه إبراهيم آل حرم المعارض الإماراتي الشكر والتقدير لقطر وشعبها وأميرها على ما اعتبره موقفاً إنسانياً نبيلاً.

وقال الإعلامي صالح غريب إن عددًا من أهالي قطر قد تبرعوا لحفر بئر مياه في ولاية (أترا براديش) الهندية، ليكون صدقة جارية يُوهب ثوابها للفقيدة آلاء الصديق.

يا أهلنا وأحبابنا في قطر غداً سيصلى على اختنا آلاء في بلدكم فكونوا لها أهلاً ولا تحرموها أجر صلاتكم ودعائكم ..#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/8Sk2U2nOg4 — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) June 26, 2021

وسيحضر تشييع جثمان آلاء إلى مثواه الأخير عدد من الشخصيات العامة لأداء واجب الدفن والعزاء، كما غرد عشرات الناشطين وأبدوا استعداداهم للصلاة عليها وحضور الجنازة إذا ما أتيحت لهم الفرصة، مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأبدى كثيرون رغبتهم تعويض غياب والدها محمد عبد الرزاق الصديق، القابع في السجون الإماراتية منذ اعتقاله في 2013، رفقة عدد من الناشطين والمعارضين، ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة التي أجريت لهم بأنها “غير عادلة”.

غادر لندن صباح اليوم جثمان #آلاء_الصديق رحمها الله متجها إلى #قطر لتدفن في مقابر الدوحة، لأن وزارة التسامح في #الإمارات لم تسمح لها بالدفن في بلدها، وكان الله في عون والدها وأسرتها، وأسأل الله أن يربط على قلوبهم. pic.twitter.com/mSyFSz93qU — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 26, 2021

تبرع اهالي قطر لبناء بئر في ثواب السيده الاء محمد الصديق التي توفيت في حادث سير بالمملكة المتحده يعتقد انه مدبر من قبل النظام الاماراتي وهي السيدة التي رفضت قطر تسليمها للامارات بسبب رغبتهم في الضغط عليها لعوده زوجها ومن ثم ايداعه في السجن يذكر ان والد الاء مسجون في ابوظبي pic.twitter.com/wGW2b9XEg2 — صالح غريب (@Salehghareeb8) June 26, 2021

جثمان الحرة آلاء الصديق يصل قلعة الأحرار قطر، وحسب رغبة أسرتها المكلومة بأن تدفن أبنتهم في أرض المروءة دوحة الأخيار أهل النخوة والكرم #كعبة_المضيوم

هذا هو التسامح الحقيقي لا التسامح الإماراتي الكاذب ولانامت أعين الطاغية الظالم لشعبه الخائن لدينه وأمته العميل المتصهين شيطان العرب https://t.co/JLQ6J15gRd — Abdullah Mohamed (@ABD_3Y) June 26, 2021

وكانت آلاء الصديق حتى لحظة وفاتها -مطلع هذا الأسبوع في حادث سير قرب أكسفورد- تشغل منصب المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليج.

ببالغ الحزن تنعى منظمة القسط الموت المفاجئ لمديرها التنفيذي ورمز للحراك الحقوقي الإماراتي آلاء الصديق @alaa_q في حادث مروري. آلاء كانت صديقة وزميلة وأخت لكل من حولها وتسعى دوما لمساعدة الآخرين. https://t.co/Ybk7jfXsrb #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/g5itkpVPUr — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) June 20, 2021

وآلاء الصديق مواطنة إماراتية مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها عام 2012 ضمن ما يعرف بقضية (جمعية الإصلاح) وهي ناشطة في المجال الحقوقي وترأست منظمة (القسط لحقوق الإنسان) وكانت مقيمة في لندن، حيث حصلت على حق اللجوء السياسي.

وكانت السلطات الإماراتية قد سحبت جنسية الداعية الصديق وعدد من أبنائه بمن فيهم آلاء، وسبق أن كشفت آلاء في مقابلة تلفزيونية ما أسمته الوجه الآخر لبلادها الإمارات فضلًا عن مضايقات أبو ظبي للمعارضين وناشطي حقوق الإنسان.

يصل اليوم إلى #الدوحة جثمان الناشطة الإماراتية #آلاء_الصديق_في_ذمة_الله حيث يوارى الثرى غدا بناء على طلب أسرتها وكانت الناشطة الإماراتية وابنة المعتقل السياسي محمد الصدّيق قد توفيت بمدينة أكسفورد البريطانية إثر حادث سير أليم في 19 من الشهر الجاري#الدوحة#قطر pic.twitter.com/FNXnz2lsKf — سَلمَانـ | Salman Alnajjar (@salman_Syr) June 26, 2021

يرحم الله #آلاء_الصديق

امرأة فاضلة بنت شيخ فاضل

من أسرة كريمة فاضلة

قد قمنا بواجبها قبل سنوات

ضيفة على أرض قطر

كذلك اليوم عندما يصل جثمانها قطر

علينا أن نُحسن إكرامها

بالحرص على الصلاة عليها والدعاء لها

ومرافقة جثمانها إلى مثواها الأخير

تحت ثرى أرض #قطر#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/FQY7OWWhwd — محمد الشيب (@msalsheeb) June 26, 2021

🚨 نداء للمواطنين والمقيمين في #قطر 🇶🇦 ستقام صلاة الجنازة على جثمان الناشطة الإماراتية #آلاء_الصديق 🇦🇪 غدًا الأحد 27 يونيو 2021

بعد صلاة المغرب في مقبرة مسيمير وذلك بناءً على طلب أُسرتها المقيمة في الدوحة لا تنسوا الفقيدة من دعواتكم 🤲🏻#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله #نديب_قطر pic.twitter.com/15UXcamsQ4 — نديب قطر (@NadeebQa) June 26, 2021