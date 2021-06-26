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شاهد: كلب يجلب الماء لري ظمأ مجموعة أخرى أرهقها حر الصيف

أبى الكلب أن يروي ظمأه وحده وقرر أن يشاركوه شرب الماء (مواقع التواصل)
أبى الكلب أن يروي ظمأه وحده وقرر أن يشاركوه شرب الماء (مواقع التواصل)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202105:17 PM (مكة المكرمة)

تداولت مواقع وحسابات تونسية مقطع فيديو مؤثرا لكلب يجلب الماء لأصحابه من الكلاب الآخرين لتشرب منه في أحد الشوارع.

وأظهر المقطع الكلب وهو يحمل سطلًا من المياه لري عطش مجموعة كلاب آخرين أرهقها حر الصيف الشديد.

وأبى الكلب أن يروي ظمأه وحده وقرر أن يشاركوه شرب الماء، في مشهد غزا منصات التواصل الاجتماعي وحظي باستحسان المغردين.

وأشار بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى “إنسانية” ذلك الحيوان الذي طالما عُرف بالوفاء لأصحابه، وتنتشر قصص كثيرة عن تضحيته من أجلهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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