شاهد: كلب يجلب الماء لري ظمأ مجموعة أخرى أرهقها حر الصيف

تداولت مواقع وحسابات تونسية مقطع فيديو مؤثرا لكلب يجلب الماء لأصحابه من الكلاب الآخرين لتشرب منه في أحد الشوارع.

وأظهر المقطع الكلب وهو يحمل سطلًا من المياه لري عطش مجموعة كلاب آخرين أرهقها حر الصيف الشديد.

في مشهد مؤثر..

كلب يجلب الماء لكلاب أخرى لتشرب منه في أحد شوارع #تونس#مباشر pic.twitter.com/hpt9QNtpbO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2021

وأبى الكلب أن يروي ظمأه وحده وقرر أن يشاركوه شرب الماء، في مشهد غزا منصات التواصل الاجتماعي وحظي باستحسان المغردين.

وأشار بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى “إنسانية” ذلك الحيوان الذي طالما عُرف بالوفاء لأصحابه، وتنتشر قصص كثيرة عن تضحيته من أجلهم.