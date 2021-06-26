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جنرال إثيوبي: مصر لا تستطيع تدمير سد النهضة ومستعدون لأي حل عسكري

منظر عام لنهر النيل الأزرق أثناء مروره عبر سد النهضة الإثيوبي ( غيتي)
منظر عام لنهر النيل الأزرق أثناء مروره عبر سد النهضة الإثيوبي ( غيتي)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202102:59 PM (مكة المكرمة)

قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي إن بلاده “لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكريا لكنها مستعدة لهذا السيناريو”.

وجزم الجنرال الإثيوبي خلال مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) بأن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات، وقال “يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات، من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات”.

وأكد “لن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا، لن يحاولوا مهاجمة السد، وحتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين”.

وعن إن كانت بلاده مستعدة لحل عسكري قال “نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع”.

مخاوف من أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي على حصص مصر والسودان من المياه(غيتي)

وقال ديبيلي، في المقابلة عقب مشاركته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي “بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سببا للحرب، لذا الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي”.

وأوضح الجنرال الإثيوبي قائلًا “بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمنا وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه، لأن 90% من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10% للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء”.

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لم يطرح قضية سد النهضة خلال مؤتمر موسكو للأمن وأوضح قائلا “نعرف رأي روسيا وهي تدفع الطرفين إلى حل المشكلة من خلال الحوار وليس من خلال عمل عسكري. نقدر موقف روسيا عاليا”.

وقال المسؤول العسكري الإثيوبي، إن وفد بلاده لم يقم بإجراء أي لقاءات في موسكو مع الجانب المصري، لكنه أشار إلى أنه مستعد للتحاور.

سد النهضة

ويسود التوتر العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بسبب قضية سد النهضة الإثيوبي، وسط جمود المفاوضات التي استمرت لسنوات من دون تحقيق اختراق.

وأعلن الجيش السوداني يوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجيش المصري، وذلك في ختام مباحثات عسكرية بينهما بالعاصمة الخرطوم.

وشهدت العلاقات العسكرية بين السودان ومصر تقاربا في الآونة الأخيرة، وتم تنفيذ أكثر من تمرين تدريبي مشترك كان آخرها تدريب (حماة النيل) في مايو/ أيار الماضي، وسط الخلافات مع أثيوبيا بشأن سد النهضة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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