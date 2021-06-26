“بردا وسلاما”.. سعوديون يتضامنون مع عسير بعد نشوب حريق كبير (فيديو)

تصدر وسم “بردا وسلاما يا عسير” قائمة التفاعلات في موقع تويتر بالسعودية بعد حريق شب في متنزه الأمير سلطان بالمنطقة.

واندلع حريق يوم الأربعاء الماضي في متنزه الأمير سلطان في مركز الشعف التابع لمدينة أبها، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية زادت رقعته نتيجة الرياح، بينما واصلت فرق الإطفاء مكافحته.

#مدني_عسير يواصل إخماد حريق في منتزهي الأمير سلطان والجرة، دون وقوع إصابات – ولله الحمد. pic.twitter.com/B60isSFJwx — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 25, 2021

وأعلنت مديرية الدفاع المدني بعسير (جنوب غربي السعودية) يوم الجمعة، مواصلة جهود إخماد حريق اندلع في منتزهي الأمير سلطان والجرة بأبها، من دون وقوع إصابات.

كما أعلنت وسائل إعلام سعودية أن فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على جزء كبير من حريق متنزه الجرة قبل امتداده إلى المنازل.

برداً وسلاماً ياعسير الخير لأرضك

وسمائك وناسك الطيبه اللهم احفظ

عسير ومن فيها من كل شر وسوء

وجميع مناطق بلدنا الغالي 🤲🇸🇦

#بردا_وسلاما_ياعسير pic.twitter.com/XfOznLhsbK — 𝔽𝔸𝔻ℍ𝔼𝕃 𝔸𝕃𝔻𝔸𝕎𝕊𝔸ℝ𝕀 (@DosreiFadhal) June 26, 2021

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحريق الذي يجاور المنازل، وقالت إن الفرق الميدانية تعمل داخل الجبال، لمحاولة حصار الحرائق.

بردا وسلاما

وغرد السفير السعودي في لبنان، قائلا “اللَّهُمَّ من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه وأجعل تدبيره تدميرًا عليه. اللَّهُمَّ احفظ منطقة عسير وأهلها من كل سوء مكروه”.

اللَّهُمَّ من أراد بلادنا 🇸🇦 بسوء فأشغله في نفسه وأجعل تدبيره تدميرًا عليه.

اللَّهُمَّ احفظ منطقة عسير وأهلها من كل سوء مكروه.#برداً_وسلاماً_ياعسير pic.twitter.com/jcEGe6r2Jk — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) June 26, 2021

ونشر مغردون مقاطع فيديو توثق استمرار اشتعال النيران وأعربوا عن تضامنهم مع عسير وأهلها، وتمنوا لهم السلامة.

ولم تتضح بعد أسباب الحريق، في حين أشار بعض المغردين إلى أنه واحد من “حرائق مفتعلة”.

#بردا_وسلاما_ياعسير

اللهم احفظ عسير من كل شر وسلم اهلها ومن فيها من كل سوء ومكروه .🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/NZbBWROCj2 — نجد💡 (@najd__alh) June 26, 2021

اللهم انزل عليها غيثك و اطفها بنورك يارحمن يارحيم💔.#بردا_وسلاما_ياعسير pic.twitter.com/8PEFLjHZyc — PSG | ᏴᎬᎬᏕO (@be1s1) June 26, 2021