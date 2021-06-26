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“بردا وسلاما”.. سعوديون يتضامنون مع عسير بعد نشوب حريق كبير (فيديو)

فرق الإطفاء تسيطر على حريق في متنزه (الدفاع المدني السعودي)
فرق الإطفاء تسيطر على حريق في متنزه (الدفاع المدني السعودي)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202105:03 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسم “بردا وسلاما يا عسير” قائمة التفاعلات في موقع تويتر بالسعودية بعد حريق شب في متنزه الأمير سلطان بالمنطقة.

واندلع حريق يوم الأربعاء الماضي في متنزه الأمير سلطان في مركز الشعف التابع لمدينة أبها، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية زادت رقعته نتيجة الرياح، بينما واصلت فرق الإطفاء مكافحته.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني بعسير (جنوب غربي السعودية) يوم الجمعة، مواصلة جهود إخماد حريق اندلع في منتزهي الأمير سلطان والجرة بأبها، من دون وقوع إصابات.

كما أعلنت وسائل إعلام سعودية أن فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على جزء كبير من حريق متنزه الجرة قبل امتداده إلى المنازل.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحريق الذي يجاور المنازل، وقالت إن الفرق الميدانية تعمل داخل الجبال، لمحاولة حصار الحرائق.

بردا وسلاما

وغرد السفير السعودي في لبنان، قائلا “اللَّهُمَّ من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه وأجعل تدبيره تدميرًا عليه. اللَّهُمَّ احفظ منطقة عسير وأهلها من كل سوء مكروه”.

ونشر مغردون مقاطع فيديو توثق استمرار اشتعال النيران وأعربوا عن تضامنهم مع عسير وأهلها، وتمنوا لهم السلامة.

ولم تتضح بعد أسباب الحريق، في حين أشار بعض المغردين إلى أنه واحد من “حرائق مفتعلة”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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