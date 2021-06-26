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هل هناك دليل على وجود كائنات فضائية؟ أخيرا المخابرات الأمريكية تجيب

كان البنتاغون قد نشر مقاطع فيديو لأجسام غريبة أثارت جدلا كبيرا
كان البنتاغون قد نشر مقاطع فيديو لأجسام غريبة أثارت جدلا كبيرا
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202111:16 AM (مكة المكرمة)

قالت المخابرات الأمريكية إنها ليست لديها دليل قاطع على وجود كائنات أو أجسام فضائية، مضيفة أنها لا يمكنها في الوقت ذاته تفسير عشرات الظواهر التي شاهدها طيارون عسكريون.

وذكر التقرير الذي طال انتظاره ونشره مكتب مدير المخابرات الوطنية بالمشاركة مع مجموعة عمل خاصة بالظواهر الجوية المجهولة يقودها سلاح البحرية أنه “ربما لا يوجد تفسير واحد” لهذه الظواهر.

وقال التقرير “ليس لدينا حاليًا معلومات كافية في قواعد بياناتنا لنعزو هذه الحوادث إلى أسباب محددة”.

وأضاف التقرير أنه لدى محللي الدفاع والمخابرات بيانات كافية لتحديد طبيعة تلك الأشياء الطائرة الغامضة، وإذا ما كانت تكنولوجيات متطورة من كوكب الأرض أو أجسامًا من الغلاف الجوي أو من خارج كوكب الأرض.

ويتناول التقرير 144 ملاحظة لما تشير الحكومة رسميًا إلى أنه “ظواهر جوية مجهولة” ترجع إلى عام 2004.

وقال التقرير “من الواضح أن ظاهرة الأجسام الجوية غير المعروفة تمثل مشكلة تتعلق بسلامة الطيران وقد تشكل تحديًا للأمن القومي الأمريكي”.

صورة أرشيفية (غيتي)

وذكر التقرير “بدا في عدد محدود من الوقائع المسجلة أن الظواهر الجوية الغامضة تحدث في شكل سمات طيران غير معتادة. وقد تكون هذه الملاحظات نتيجة لأخطاء في أجهزة الاستشعار أو تصور خاطئ للمراقب، وتتطلب تحليلًا صارمًا إضافيًا”.

وفي وقت سابق على صدور التقرير وجدت قائدة متقاعدة بالبحرية الأمريكية نفسها في بؤرة اهتمام الإعلام بسبب ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة التي تقول إنها لا تهتم بها كثيرًا رغم أنها واجهتها بالفعل ذات مرة خلال عملها.

وخلال مقابلة مع رويترز عبر برنامج زووم، قالت اللفتنانت كوماندر أليكس ديتريك قائدة المقاتلات السابقة “لا أعتبر نفسي كاشفة أسرار.. لا أصنف نفسي ضمن الشغوفين بمسألة الأطباق الطائرة”.

وخلال مهمة تدريب دورية مع حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، طلبت سفينة حربية أخرى من ديتريك وزميلها في القيادة وقتئذ الطيار ديفيد فريفر تحري أمر اتصالات رادار بالمنطقة تجري بطريقة يتعذر تفسيرها.

وروت ديتريك كيف أنهما لاحظا في البداية “حركة موجية” غير مألوفة على سطح المحيط قبل أن يلمحا ما وصفاه بأنه جسم بيضاوي أملس أبيض اللون يشبه قرصًا كبيرًا من حلوى النعناع (تيك تاك) ويطير بسرعة عالية فوق المياه.

وأضافت أنه عندما حاول فريفر “التواصل” مع الجسم “بدا أنه يرد بطريقة لم نتعرف عليها” إذ لم يكن عليه أي أسطح تحكم مرئية أو وسائل دفع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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