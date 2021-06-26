البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

السفير الإماراتي يوسف العتيبة يزور متحف الهولوكوست في أمريكا.. ما السبب؟

السفير الإمارات يوسف العتبة خلال زيارته لمتحف الهولكوست بالعاصمة الأمريكية واشنطن (صفحة يوسف العتيبة على تويتر )
السفير الإمارات يوسف العتبة خلال زيارته لمتحف الهولكوست بالعاصمة الأمريكية واشنطن (صفحة يوسف العتيبة على تويتر )
26/6/2021

أعادت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية تغريدة نشرها حساب (متحف الهولوكوست) قال فيها إن يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة زار المتحف، أمس الجمعة.

وقال المتحف إن العتيبة ناقش أهمية تاريخ الهولوكوست والحاجة إلى مواجهة الكراهية وتعزيز التسامح إلى جانب تفعيل أدوات التعاون المحتمل بين المتحف والإمارات المتحدة.

وهذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها السفير الإماراتي لمتحف الهولوكوست، فقد قام في العام 2019 بزيارة مماثلة تضمنت جولة في المتحف، إضافة إلى جلسة نقاشية حول الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات ورؤيتها لحوار الأديان والتسامح.

 

كما زار العتيبة، مركز “سيمون ويزنتال” ومتحف التسامح في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويعد يوسف العتيبة أحد مهندسي التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث لعب دورا كبيرا في التوقيع على “الاتفاق الإبراهيمي” الذي بموجبه عملت كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما السياسية والدبلوماسية.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول التطبيع العربي التي قطعت أشواطا في دعم علاقاتها الاقصادية والاستمثارية مع إسرائيل، كما عملت على تسهيل الرحلات بما يساعد على دعم السياحة بين البلدين.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 من سبتمبر/أيلول الفائت 2020، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قطر تستجيب لمطلب أهلها.. وصول جثمان المعارضة الإماراتية آلاء الصديق للدفن في الدوحة

الناشطة الإماراتية آلاء الصديق (مواقع التواصل)

الاتحاد الإنجليزي يتوعد جماهيره بسبب أغنية.. ما القصة؟ (فيديو)

جماهير المنتخب الإنجليزي في العاصمة لندن (غيتي)

يوم واحد على تنفيذ الهدم.. دعوات فلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير من حي البستان في القدس

أطفال فلسطينيون يلعبون في منطقة البستان في حي سلوان في القدس المحتلة (غيتي - أرشيفية)

سد النهضة.. البرادعي وممدوح حمزة يدعوان لحلول صارمة لردع إثيوبيا

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا