السفير الإماراتي يوسف العتيبة يزور متحف الهولوكوست في أمريكا.. ما السبب؟

أعادت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية تغريدة نشرها حساب (متحف الهولوكوست) قال فيها إن يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة زار المتحف، أمس الجمعة.

وقال المتحف إن العتيبة ناقش أهمية تاريخ الهولوكوست والحاجة إلى مواجهة الكراهية وتعزيز التسامح إلى جانب تفعيل أدوات التعاون المحتمل بين المتحف والإمارات المتحدة.

وهذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها السفير الإماراتي لمتحف الهولوكوست، فقد قام في العام 2019 بزيارة مماثلة تضمنت جولة في المتحف، إضافة إلى جلسة نقاشية حول الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات ورؤيتها لحوار الأديان والتسامح.

Ambassador Al Otaiba: “Thanks to the @HolocaustMuseum for a moving visit. It is up to all nations and people of good will to stand up to hatred and extremism, in all forms and wherever it exists.” https://t.co/eHlNE3HPKC

— UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) June 25, 2021