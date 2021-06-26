السفير الإماراتي يوسف العتيبة يزور متحف الهولوكوست في أمريكا.. ما السبب؟

أعادت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية تغريدة نشرها حساب (متحف الهولوكوست) قال فيها إن يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة زار المتحف، أمس الجمعة.

وقال المتحف إن العتيبة ناقش أهمية تاريخ الهولوكوست والحاجة إلى مواجهة الكراهية وتعزيز التسامح إلى جانب تفعيل أدوات التعاون المحتمل بين المتحف والإمارات المتحدة.

وهذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها السفير الإماراتي لمتحف الهولوكوست، فقد قام في العام 2019 بزيارة مماثلة تضمنت جولة في المتحف، إضافة إلى جلسة نقاشية حول الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات ورؤيتها لحوار الأديان والتسامح.

Ambassador Al Otaiba: “Thanks to the @HolocaustMuseum for a moving visit. It is up to all nations and people of good will to stand up to hatred and extremism, in all forms and wherever it exists.” https://t.co/eHlNE3HPKC — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) June 25, 2021

كما زار العتيبة، مركز “سيمون ويزنتال” ومتحف التسامح في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويعد يوسف العتيبة أحد مهندسي التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث لعب دورا كبيرا في التوقيع على “الاتفاق الإبراهيمي” الذي بموجبه عملت كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما السياسية والدبلوماسية.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول التطبيع العربي التي قطعت أشواطا في دعم علاقاتها الاقصادية والاستمثارية مع إسرائيل، كما عملت على تسهيل الرحلات بما يساعد على دعم السياحة بين البلدين.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 من سبتمبر/أيلول الفائت 2020، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

ويطالب الفلسطينيون الحكامَ العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، في حال انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.