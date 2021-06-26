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الاتحاد الإنجليزي يتوعد جماهيره بسبب أغنية.. ما القصة؟ (فيديو)

جماهير المنتخب الإنجليزي في العاصمة لندن (غيتي)
جماهير المنتخب الإنجليزي في العاصمة لندن (غيتي)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202110:06 PM (مكة المكرمة)

حذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جماهير المنتخب من ترديد أغنية عن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية خلال مواجهة (الأسود الثلاثة) و(المانشافت) في ثمن نهائي كأس أوربا.

وتوعد الاتحاد الإنجليزي بفرض عقوبات على كل من يردد هذه الأغنية في مباراة إنجلترا وألمانيا، المقررة الثلاثاء المقبل، وتتضمن العقوبات الحرمان من حضور المباريات مستقبلا.

وطالب نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين جماهير بلاده باحترام المنتخب الألماني، وناشدهم بإظهار تقدير للفريق الخصم عبر التحلي بالروح الرياضية وتجاهل الأغنية محل الجدال.

وبحسب صحيفة (تليغراف) البريطانية، فإن الأغنية المقصودة هي أغنية “عشر قاذفات ألمانية” والتي يرددها المشجعون الإنجليز عادة في مباريات منتخبهم أمام نظيره الألماني.

و”عشر قاذفات ألمانية” أغنية للأطفال غناها تلاميذ المدارس في بريطانيا -وكذلك الجيش البريطاني- خلال الحرب العالمية الثانية، غير أنها أصبحت رائجة خلال السنوات الأخيرة في مباريات كرة القدم التي تجمع بين أندية إنجليزية وألمانية.

ويلتقي المنتخبان، الثلاثاء المقبل، في الدور السادس عشر من بطولة أمم أوربا (يورو 2020) على ملعب ويمبلي، وهو الملعب الذي شهد لقاء الفريقين في نصف نهائي بطولة (يورو 1996) وفاز فيه الألمان بركلات الترجيح.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين فى (يورو 2000)، وحسم المنتخب الإنجليزي المباراة بهدف دون رد ضمن دور المجموعات، بينما كانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين في بطولة كبرى خلال منافسات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حين تغلب منتخب الماكينات الألمانية بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الـ16.

وخلال تاريخ لقاءاتهما البالغ 32 مباراة، حقق منتخب إنجلترا الفوز في 13 مباراة مقابل 15 انتصار للألمان، في حين حسم التعادل 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو المنتخب الإنجليزي 51 هدفا مقابل 42 هدفا أحرزها لاعبو المانشافت.

وخاض المنتخبان مباراتان في تاريخ اليورو حقق كل منتخب الفوز مرة واحدة، كما تواجه المنتخبان 4 مرات في تاريخ نهائيات كأس العالم، فاز المنتخب الألماني 3 مرات، والمنتخب الإنجليزي مرة وحيدة، في 1966.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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