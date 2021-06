الاتحاد الإنجليزي يتوعد جماهيره بسبب أغنية.. ما القصة؟ (فيديو)

حذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جماهير المنتخب من ترديد أغنية عن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية خلال مواجهة (الأسود الثلاثة) و(المانشافت) في ثمن نهائي كأس أوربا.

وتوعد الاتحاد الإنجليزي بفرض عقوبات على كل من يردد هذه الأغنية في مباراة إنجلترا وألمانيا، المقررة الثلاثاء المقبل، وتتضمن العقوبات الحرمان من حضور المباريات مستقبلا.

وطالب نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين جماهير بلاده باحترام المنتخب الألماني، وناشدهم بإظهار تقدير للفريق الخصم عبر التحلي بالروح الرياضية وتجاهل الأغنية محل الجدال.

وبحسب صحيفة (تليغراف) البريطانية، فإن الأغنية المقصودة هي أغنية “عشر قاذفات ألمانية” والتي يرددها المشجعون الإنجليز عادة في مباريات منتخبهم أمام نظيره الألماني.

و”عشر قاذفات ألمانية” أغنية للأطفال غناها تلاميذ المدارس في بريطانيا -وكذلك الجيش البريطاني- خلال الحرب العالمية الثانية، غير أنها أصبحت رائجة خلال السنوات الأخيرة في مباريات كرة القدم التي تجمع بين أندية إنجليزية وألمانية.

🚨💣 | NEW: The FA has warned England fans they face a match ban if they sing the Ten German Bombers song at Wembley

England fans have been told they will receive a one match ban if they sing “10 German Bombers” at Wembley on Tuesday. pic.twitter.com/q0zQRI1YVJ

— Casual Ultra (@thecasualultra) June 25, 2021