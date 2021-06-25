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هل ينجح العلاج الطبيعي عندما تفشل العلاجات التقليدية؟ “مع الحكيم” يجيب

العلاج الطبيعي قد يكون بديلا جيدا عندما تفشل العلاجات التقليدية(غيتي)
العلاج الطبيعي قد يكون بديلا جيدا عندما تفشل العلاجات التقليدية(غيتي)
25/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202105:13 PM (مكة المكرمة)

يهدف العلاج الطبيعي إلى سد الثغرات عندما تفشل العلاجات التقليدية في تقديم نتيجة للمريض كما يمكن اللجوء إلى العلاج الطبيعي مع العلاجات الطبية التقليدية لتقليل آثارها الجانبية أو حتى زيادة فعاليتها.

وعلى الرغم من أن العلاج الكيميائي فعّال في زيادة معدل الشفاء للعديد من مرضى السرطان، إلا أنه ينتج عنه آثار جانبية ضارّة.

لكن مع العلاج الطبيعي يمكن أن تقل بعض الأعراض، إذ يستطيع بعض مرضى السرطان تحمل جلسات العلاج الكيميائي بشكل أفضل عند استخدام العلاج الطبيعي.

وبالإضافة لذلك يكون العلاج الطبيعي أحيانا بديلا عندما تفشل العلاجات التقليدية ويوفر أيضا خيارات للأفراد الذين لا يمكنهم الوصول إلى العيادات الطبية بسبب قيود خطط التأمين الصحي.

ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي أقل تكلفة من العلاجات التقليدية إذ تكلف جلسات علاج تقويم العمود الفقري أقل بكثير من علاجات الألم التقليدية.

كما يمكن أن يكون مفيدا لرفاهية الشخص بشكل عام، إذ يركز النهج على شفاء العقل والجسد، ويمكن أن تساعد طرق العلاج الطبيعي كالتدليك وغيرها على الاسترخاء وتقليل التوتر وتخفيف أعراض الاكتئاب.

وبهذه الطريقة لا يختص العلاج الطبيعي بشفاء المرض الجسدي فحسب، بل يقدم عادات صحية وممارسات تخفيف التوتر في حياة المرضى اليومية.

تفاصيل ومعلومات مهمة

تفاصيل شاملة ومعلومات مهمة يقدمها برنامج (مع الحكيم) الأسبوع المقبل وتغطية خاصة من مركز (دوك) الطبي بالدوحة للعلاج الطبيعي.

ووفقا لضيفة الحلقة المقبلة من برنامج مع الحكيم أخصائية العلاج الطبيعي (ديانا الصايغ) يلجأ الكثير من الناس إلى العلاج الطبيعي لتخفيف الآلام عندما تفشل العلاجات التقليدية كما يعمل العلاج الطبيعي على رفع كفاءة عمل الجسم بشكل عام وسرعة الشفاء.

كل هذا بالإضافة إلى تفاصيل جديدة لآخر أخبار فيروس كورونا وحملات التطعيم واللقاحات وأخر الأخبار والدراسات في حلقة جديدة يوم السبت المقبل الساعة 4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و3 مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة الجزيرة مباشر وصفحات البرنامج الرسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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