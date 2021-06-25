مواجهات بين محتجين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة (فيديو)

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة في مواقع متفرقة من الضفة الغربية أطلق جيش الاحتلال خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز المدمع تجاه الفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مئات الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة بالقرب من جبل “صَبيح” ببلدة بيتا جنوبي نابلس (شمال).

مواجهات في بلدة بيتا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحتجين فلسطينيين ضد إقامة بؤرة استيطانية جديدة على قمة جبل صبيح https://t.co/hkAXwVXW2N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2021

وتشهد (بيتا) احتجاجات شبه يومية من قبل الفلسطينيين، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم الخاصة في (جبل صَبيح).

#شاهد ..اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة #بيتا pic.twitter.com/Efvc5YPT79 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 25, 2021

وخلال الأسابيع الأخيرة استشهد 4 فلسطينيين من بلدة بيتا نفسها، وأُصيب العشرات، غالبيتهم بالرصاص الحي في المواجهات مع قوات الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة (كفر قدّوم) شرقي قلقيلية (شمال) وفي بلدة بيت دجن شرقي نابلس.

اختناقات بقمع الاحتلال لمتظاهري جبل صبيح بنابلسhttps://t.co/gVKsV9t6pg — وكالة صفا (@SafaPs) June 25, 2021

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.