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مواجهات بين محتجين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة (فيديو)

25/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202105:04 PM (مكة المكرمة)

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة في مواقع متفرقة من الضفة الغربية أطلق جيش الاحتلال خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز المدمع تجاه الفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مئات الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة بالقرب من جبل “صَبيح” ببلدة بيتا جنوبي نابلس (شمال).

وتشهد (بيتا) احتجاجات شبه يومية من قبل الفلسطينيين، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم الخاصة في (جبل صَبيح).

وخلال الأسابيع الأخيرة استشهد 4 فلسطينيين من بلدة بيتا نفسها، وأُصيب العشرات، غالبيتهم بالرصاص الحي في المواجهات مع قوات الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة (كفر قدّوم) شرقي قلقيلية (شمال) وفي بلدة بيت دجن شرقي نابلس.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

المصدر : الأناضول

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