مخاوف من حصيلة فادحة.. قتيل وعشرات المفقودين جراء انهيار مبنى في فلوريدا (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكيّة أنّه لا تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصاً فُقِدوا إثر انهيار مبنى سكني بالقرب من ميامي، ما يثير مخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة.

وقال مسؤولون إن مئات من رجال الإنقاذ بحثوا وسط الأنقاض عن ناجين بعد انهيار جزء من برج سكني في منطقة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل بينما لا يزال نحو 99 آخرين في عداد المفقودين.

Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida — near Miami Beach.

Hundreds of first responders are on the scene right now.

Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4 — Brian Entin (@BrianEntin) June 24, 2021

وتمّ حتى الآن إحصاء قتيل واحد جرّاء هذه الكارثة التي لا تزال أسبابها مجهولة، في وقت يُواصل عمّال الإنقاذ البحث بين الأنقاض.

وقالت عمدة مقاطعة (ميامي-ديد) في مؤتمر صحفي إنه تمّ تحديد مكان وجود مئة وشخصَين وهم بأمان، وأضافت “ما زلنا بدون أيّ أنباء بخصوص ما لا يقلّ عن 99 شخصا.

وحذّر حاكم فلوريدا قائلاً “نحن نستعدّ لأنباء غير سارّة، نظراً إلى مستوى الدّمار” في حين تمّ استدعاء الوكالة الأمريكية لإدارة الطوارئ لتقديم المساعدة.

Breaking911: Video shows Miami-Dade firefighters working dangerous search-and-rescue effort in basement parking garage at the Surfside building collapse – https://t.co/bmLvbqKcnl pic.twitter.com/ai8NJ3DrDd — The Kycker (@TheKycker) June 25, 2021

وسط الأنقاض

قالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت أصوات طرق وأصواتا عالية أخرى، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من المبنى.

وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقا في عام 1981، وبها أكثر من 130 وحدة سكنية نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله وإن مبنى مجاورا تحت الإنشاء.

Search-and-rescue operations began in a town near Miami, Florida, in the aftermath of a deadly apartment building collapse. Officials reported at least one person dead and about 100 missing https://t.co/4PZ0uJaRG3 pic.twitter.com/ez6EsIoOIb — Ashrf Ben Ali Ⓜ️ (@AshrfSben) June 25, 2021

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء نحو 35 شخصا من الجزء الذي لم يسقط من المبنى، بينما تم انتشال اثنين أحدهما كان ميتا، من تحت الأنقاض بعد الاستعانة بالكلاب المدربة والطائرات المسيرة للبحث عن ناجين.

ولم يتضح عدد من كانوا داخل البناية عندما انهارت جزئيا بعد أن انفصل قطاع وسقط في حوالي الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي (05:30) بتوقيت غرينتش.