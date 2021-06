مخاوف من حصيلة فادحة.. قتيل وعشرات المفقودين جراء انهيار مبنى في فلوريدا (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكيّة أنّه لا تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصاً فُقِدوا إثر انهيار مبنى سكني بالقرب من ميامي، ما يثير مخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة.

وقال مسؤولون إن مئات من رجال الإنقاذ بحثوا وسط الأنقاض عن ناجين بعد انهيار جزء من برج سكني في منطقة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل بينما لا يزال نحو 99 آخرين في عداد المفقودين.

Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida — near Miami Beach.

Hundreds of first responders are on the scene right now.

Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4

— Brian Entin (@BrianEntin) June 24, 2021