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مخاوف من حصيلة فادحة.. قتيل وعشرات المفقودين جراء انهيار مبنى في فلوريدا (فيديو)

25/6/2021

أعلنت السلطات الأمريكيّة أنّه لا تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصاً فُقِدوا إثر انهيار مبنى سكني بالقرب من ميامي، ما يثير مخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة.

وقال مسؤولون إن مئات من رجال الإنقاذ بحثوا وسط الأنقاض عن ناجين بعد انهيار جزء من برج سكني في منطقة جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل بينما لا يزال نحو 99 آخرين في عداد المفقودين.

وتمّ حتى الآن إحصاء قتيل واحد جرّاء هذه الكارثة التي لا تزال أسبابها مجهولة، في وقت يُواصل عمّال الإنقاذ البحث بين الأنقاض.

وقالت عمدة مقاطعة (ميامي-ديد) في مؤتمر صحفي إنه تمّ تحديد مكان وجود مئة وشخصَين وهم بأمان، وأضافت “ما زلنا بدون أيّ أنباء بخصوص ما لا يقلّ عن 99 شخصا.

وحذّر حاكم فلوريدا قائلاً “نحن نستعدّ لأنباء غير سارّة، نظراً إلى مستوى الدّمار” في حين تمّ استدعاء الوكالة الأمريكية لإدارة الطوارئ لتقديم المساعدة.

وسط الأنقاض

قالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت أصوات طرق وأصواتا عالية أخرى، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من المبنى.

وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقا في عام 1981، وبها أكثر من 130 وحدة سكنية نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله وإن مبنى مجاورا تحت الإنشاء.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء نحو 35 شخصا من الجزء الذي لم يسقط من المبنى، بينما تم انتشال اثنين أحدهما كان ميتا، من تحت الأنقاض بعد الاستعانة بالكلاب المدربة والطائرات المسيرة للبحث عن ناجين.

ولم يتضح عدد من كانوا داخل البناية عندما انهارت جزئيا بعد أن انفصل قطاع وسقط في حوالي الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي (05:30) بتوقيت غرينتش.

المصدر : وكالات

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