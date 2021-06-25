قُبلة من وزير الصحة البريطاني لكبيرة مساعديه تثير جدلا

واجه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، مزيدا من الأسئلة حول حسن تقديره للأمور بعدما نشرت صحيفة الصن على صفحتها الأولى صورا له وهو يعانق ويقبّل كبيرة مساعديه، صديقته التي عينها العام الماضي.

وقال حزب العمال المعارض الذي سبق وأن اتهم الحكومة “بالمحسوبية” في منح عقود بملايين الجنيهات تتعلق بجائحة كورونا إنه ينبغي التحقيق في التقرير الذي نشرته صحيفة صن اليوم.

وقالت متحدثة باسم الحزب “الوزراء مثلهم مثل الجميع لهم حياتهم الخاصة.. لكن عندما ينطوي الأمر على أموال دافعي الضرائب وتقديم وظائف لأصدقاء مقربين تربطهم علاقة شخصية بوزير ما، فإنه يتعين التحقيق في الأمر”.

وذكرت صحيفة الصن أن الصورة التي تجمع هانكوك، وهو متزوج، ومساعدته جينا كولادانجيلو المتزوجة أيضا، التقطت في مقر وزارة الصحة في لندن يوم 6 مايو/ آيار الماضي خلال ساعات العمل.

ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على صور كاميرات المراقبة الأمنية، لكنها أشارت إلى شخص ما تحدث عن العلاقة بين الوزير ومساعدته.

واعتذر هانكوك وأقر بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي بعد نشر صوره مع كبيرة مساعديه، وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه قبِل اعتذاره ويعتقد أن المسألة انتهت، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال هانكوك في بيان “أقر بأنني انتهكت قواعد التباعد الاجتماعي في هذه الظروف”.

وتابع “خذلت الشعب وأنا آسف جدا. ما زلت أركز على العمل من أجل إخراج البلاد من هذه الجائحة وسأكون ممتنا للحفاظ على خصوصية أسرتي في هذه المسألة الشخصية”.

وفي فبراير/ شباط، خلصت محكمة في لندن إلى أن هانكوك، الذي هوجم لأسلوب تعامله مع أزمة كوفيد-19 خلال الشهور الأولى للجائحة، خالف القانون بعدم الكشف عن تفاصيل عقود شراء أدوات وقاية شخصية بمليارات الجنيهات الإسترلينية خلال الأزمة الصحية.

وقال القاضي آنذاك إن هانكوك لم يلتزم بقانون المشتريات العامة الذي يُلزم الحكومة بنشر تفاصيل العقود المبرمة في غضون 30 يوما.