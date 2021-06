ردود فعل غاضبة في لبنان وأمريكا إثر فرض واشنطن حجبا على عشرات المواقع الإيرانية (فيديو)

أثار حجب السلطات الأمريكية 33 موقعا إلكترونيا إخباريا ودينيا مرتبطا بإيران -بعد اتهامها بنشر معلومات مضللة- حفيظة بعض النشطاء في لبنان وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفاعل مناصرون ومؤيدون لنهج إيران السياسي في لبنان على وسم (#إرهاب_إلكتروني_أمريكي) على منصات التواصل، بينما تباينت ردود الفعل في الولايات المتحدة ما بين مؤيد ومتحفظ.

ورأى المؤيدون أن هذه المواقع كانت تنشر أخبارا كاذبة بالفعل وكان لابد من حجبها وهي بمثابة خطوة أخرى للضغط على إيران للامتثال للاتفاق النووي الذي تجري المفاوضات حوله في فيينا.

أما من تحفظوا على القرار فرأوا أنه امتداد لنهج حجب كل ما لا يوافق رأي الإدارة الأمريكية الحالية سواء كان ذلك يتعلق بإيران أو فلسطين أو حتى الرئيس السابق دونالد ترمب الذي مُنع من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن ثمة منحى مثيرا للقلق يتم اتباعه من قبل كبرى شركات التقنية من جهة وبدعم من الإدارة الأمريكية من جهة أخرى لحجب كل من يختلف معهم في الرأي.

Americans say they value freedom of expression. Then why did America shut down Arab and Persian websites? Freedom of expression bullshit.. #إرهاب_الكتروني_أميركي pic.twitter.com/HVZLM8l4r1

واندهش الكثيرون في الولايات المتحدة من هذا القرار الذي يخالف تماما ما تعهد به الرئيس جو بايدن من خفض حدة التصعيد والضغط على إيران إذ كان يقول دوما إن سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها سلفه ترمب لا تعود بأي نفع على الاستراتيجية الخارجية الأمريكية، كما يؤثر أيضا في صورة الولايات المتحدة حيث يخالف الدستور الأمريكي نفسه الذي يكفل حرية التعبير.

The West hinders freedom of expression and suppresses other opinions. Then someone comes to you about his sophistication and humanity, and we are crushed by false slogans.#ارهاب_الكتروني_اميركي pic.twitter.com/7VKZ96pIf2

