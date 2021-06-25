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ردود فعل غاضبة في لبنان وأمريكا إثر فرض واشنطن حجبا على عشرات المواقع الإيرانية (فيديو)

أثار حجب السلطات الأمريكية عدة مواقع إيرانية قلقا بشأن حرية التعبير (مواقع التواصل)
أثار حجب السلطات الأمريكية عدة مواقع إيرانية قلقا بشأن حرية التعبير (مواقع التواصل)
25/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202102:15 PM (مكة المكرمة)

أثار حجب السلطات الأمريكية 33 موقعا إلكترونيا إخباريا ودينيا مرتبطا بإيران -بعد اتهامها بنشر معلومات مضللة- حفيظة بعض النشطاء في لبنان وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفاعل مناصرون ومؤيدون لنهج إيران السياسي في لبنان على وسم (#إرهاب_إلكتروني_أمريكي) على منصات التواصل، بينما تباينت ردود الفعل في الولايات المتحدة ما بين مؤيد ومتحفظ.

ورأى المؤيدون أن هذه المواقع كانت تنشر أخبارا كاذبة بالفعل وكان لابد من حجبها وهي بمثابة خطوة أخرى للضغط على إيران للامتثال للاتفاق النووي الذي تجري المفاوضات حوله في فيينا.

أما من تحفظوا على القرار فرأوا أنه امتداد لنهج حجب كل ما لا يوافق رأي الإدارة الأمريكية الحالية سواء كان ذلك يتعلق بإيران أو فلسطين أو حتى الرئيس السابق دونالد ترمب الذي مُنع من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن ثمة منحى مثيرا للقلق يتم اتباعه من قبل كبرى شركات التقنية من جهة وبدعم من الإدارة الأمريكية من جهة أخرى لحجب كل من يختلف معهم في الرأي.

واندهش الكثيرون في الولايات المتحدة من هذا القرار الذي يخالف تماما ما تعهد به الرئيس جو بايدن من خفض حدة التصعيد والضغط على إيران إذ كان يقول دوما إن سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها سلفه ترمب لا تعود بأي نفع على الاستراتيجية الخارجية الأمريكية، كما يؤثر أيضا في صورة الولايات المتحدة حيث يخالف الدستور الأمريكي نفسه الذي يكفل حرية التعبير.

وكانت الولايات المتحدة منعت الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام إيرانية، بثت رسالة قالت فيها إنها “أغلقت من جانب الحكومة” الأمريكية.

ونشرت مواقع قناة العالم الإيرانية الإخبارية الناطقة بالعربية وقناة (برس-تي في) الناطقة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى إغلاق مواقعها في إطار العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة التجارة الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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