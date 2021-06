شاهد: رئيس جنوب أفريقيا يبحث عن حاسوبه اللوحي المسروق على الهواء

صعد رئيس جنوب أفريقيا (سيريل رامافوزا) على المنصة لإلقاء كلمة خلال زيارته لهيئة الموانئ الوطنية في كيب تاون، لكنه تفاجأ بأن جهاز الحاسوب اللوحي الخاص به (الآيباد) غير موجود ليعلن ذلك على الهواء.

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض رئيس جنوب أفريقيا للسرقة، خلال كلمته أمام وسائل إعلام مسموعة ومرئية.

وتصدر رامافوزا قائمة التفاعل على تويتر يوم الثلاثاء بعد أن رآه مواطنون من جنوب أفريقيا وهو في حيرة من أمره على شاشة البث التلفزيوني المباشر، عند موعد إلقاء خطابه.

وسمع رئيس جنوب أفريقيا يقول “أنا في انتظار جهازي” عندما صعد إلى المنصة في هيئة الموانئ الوطنية في كيب تاون، وأضاف “سرق شخص ما، جهاز الآيباد الخاص بي” في حين سمع أصوات ضحك من أفراد في الخلفية.

وواصل رامافوزا بحثه عن جهازه، وقال “قرر شخص ما أن يسلبني جهاز الآيباد الخاص بي، لكني أريده حاليا، هل يمكنني الحصول على جهازي من فضلك؟

وفي سعيه لإيجاد جهازه، التفت رئيس وزراء جنوب أفريقيا إلى شخص بقربه متسائلا “لقد سرقوه، كان لدي جهازي الخاص بي، هل تعرف إلى أين أخذوا جهاز الآيباد الخاص بي؟”.

Where is my iPad? I want my iPad. pic.twitter.com/lNorM2EZqz

واستمرت اللحظة المحرجة وتساؤلات رئيس جنوب أفريقيا عن جهازه لأكثر من دقيقتين، وتدخل بعدها متحدث وطلب من الرئيس الجلوس حتى يتم العثور على الجهاز.

‘I think they stole my iPad’: Ramaphosa puzzled as gadget goes Awol https://t.co/u4VrbT7F6g via @TimesLIVE

— Amanda Khoza – The Journalist (@MandaKhoza) June 22, 2021