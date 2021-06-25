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شاهد: رئيس جنوب أفريقيا يبحث عن حاسوبه اللوحي المسروق على الهواء

رئيس جنوب أفريقيا أثناء إلقاء خطابه (مواقع التواصل)
رئيس جنوب أفريقيا أثناء إلقاء خطابه (مواقع التواصل)
25/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202102:18 PM (مكة المكرمة)

صعد رئيس جنوب أفريقيا (سيريل رامافوزا) على المنصة لإلقاء كلمة خلال زيارته لهيئة الموانئ الوطنية في كيب تاون، لكنه تفاجأ بأن جهاز الحاسوب اللوحي الخاص به (الآيباد) غير موجود ليعلن ذلك على الهواء.

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض رئيس جنوب أفريقيا للسرقة، خلال كلمته أمام وسائل إعلام مسموعة ومرئية.

من سرق الجهاز؟

وتصدر رامافوزا قائمة التفاعل على تويتر يوم الثلاثاء بعد أن رآه مواطنون من جنوب أفريقيا وهو في حيرة من أمره على شاشة البث التلفزيوني المباشر، عند موعد إلقاء خطابه.

وسمع رئيس جنوب أفريقيا يقول “أنا في انتظار جهازي” عندما صعد إلى المنصة في هيئة الموانئ الوطنية في كيب تاون، وأضاف “سرق شخص ما، جهاز الآيباد الخاص بي” في حين سمع أصوات ضحك من أفراد في الخلفية.

وواصل رامافوزا بحثه عن جهازه، وقال “قرر شخص ما أن يسلبني جهاز الآيباد الخاص بي، لكني أريده حاليا، هل يمكنني الحصول على جهازي من فضلك؟

وفي سعيه لإيجاد جهازه، التفت رئيس وزراء جنوب أفريقيا إلى شخص بقربه متسائلا “لقد سرقوه، كان لدي جهازي الخاص بي، هل تعرف إلى أين أخذوا جهاز الآيباد الخاص بي؟”.

واستمرت اللحظة المحرجة وتساؤلات رئيس جنوب أفريقيا عن جهازه لأكثر من دقيقتين، وتدخل بعدها متحدث وطلب من الرئيس الجلوس حتى يتم العثور على الجهاز.

واضطر الرئيس للجلوس جانبا قرب المنصة التي كان من المفترض أن يلقي خطابه منها، إلى حين تحديد مكان جهاز الآيباد الخاص به.

لكن، وبحسب ما أوردته الصحفية (أماندا خوزا) لصحيفة محلية، أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إن الرئيس كان يتحدث عن “نقطة مرحة” قبل خطابه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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