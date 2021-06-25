روسيا تحذر بريطانيا: سنقصف سفينتكم الحربية المرة المقبلة.. ما القصة؟

وجهت روسيا تحذيرا لبريطانيا من أنها ستقصف السفن الحربية البريطانية في البحر الأسود إذا قامت بتصرفات استفزازية أخرى قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن سفينة وطائرة سوخوي قامتا بإطلاق نيران تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية (ديفندر) التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، بالقرب من (كيب فيولنت) على ساحل شبه جزيرة القرم.

لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت ذلك وقالت على تويتر إنه “لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى السفينة البريطانية، وأكدت أن “سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي”.

No warning shots have been fired at HMS Defender. The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

يمكننا أن نقصف

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية “يمكن أن نلجأ للمنطق ونطلب احترام القانون الدولي وإن لم ينجح ذلك يمكننا أن نقصف”.

وأوضح أنه في المرة المقبلة لن تكون القنابل التي ألقيت “في مسارها فحسب بل على الهدف”.

واتهمت بريطانيا أمس الخميس، روسيا بإعلان تفاصيل غير دقيقة لواقعة في البحر الأسود قالت موسكو إنها أطلقت خلالها طلقات تحذيرية وألقت بقنابل في مسار المدمرة البريطانية دفيندر.

Кадры пресечения Черноморским флотом совместно с Пограничной службой ФСБ России нарушения государственной границы Российской Федерации эсминцем УРО «Дефендер» ВМС Великобритании pic.twitter.com/bmuBpv1C9t — Минобороны России (@mod_russia) June 23, 2021

ورفضت بريطانيا رواية روسيا لأحداث الواقعة قائلة إنه لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية ولا إلقاء قنابل في مسار مدمرتها (دفيندر) التابعة للبحرية الملكية.

واستدعت روسيا السفيرة البريطانية ديبورا برونيرت لإبلاغها بالاحتجاج على ما وصفته بأنه تصرفات بريطانيا “الخطرة” في البحر الأسود في حين اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لندن “بالكذب البيّن”.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحفيين في سنغافورة خلال زيارة لمناقشة اتفاقات تجارية “لم يجر إطلاق أي طلقات على المدمرة”.

وأضاف قائلا “كانت سفينة البحرية الملكية تقوم بمرور طبيعي عبر المياه الأوكرانية بموجب القانون الدولي وتوصيف روسيا للأمر غير دقيق كما هو متوقع”.

وقالت روسيا إن السفينة البريطانية توغلت لمسافة 3 كيلومترات تقريبا داخل المياه الروسية قرب كيب فيولنت على الساحل الجنوبي للقرم القريبة من ميناء سيفاستوبول، مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.