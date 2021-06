روسيا تحذر بريطانيا: سنقصف سفينتكم الحربية المرة المقبلة.. ما القصة؟

وجهت روسيا تحذيرا لبريطانيا من أنها ستقصف السفن الحربية البريطانية في البحر الأسود إذا قامت بتصرفات استفزازية أخرى قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن سفينة وطائرة سوخوي قامتا بإطلاق نيران تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية (ديفندر) التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، بالقرب من (كيب فيولنت) على ساحل شبه جزيرة القرم.

لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت ذلك وقالت على تويتر إنه “لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى السفينة البريطانية، وأكدت أن “سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي”.

No warning shots have been fired at HMS Defender.

The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021