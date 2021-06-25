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روسيا تحذر بريطانيا: سنقصف سفينتكم الحربية المرة المقبلة.. ما القصة؟

المدمرة البريطانية (ديفندر) في ميناء أوديسا على البحر الأسود-19 يونيو(رويترز)
المدمرة البريطانية (ديفندر) في ميناء أوديسا على البحر الأسود-19 يونيو(رويترز)
25/6/2021

وجهت روسيا تحذيرا لبريطانيا من أنها ستقصف السفن الحربية البريطانية في البحر الأسود إذا قامت بتصرفات استفزازية أخرى قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن سفينة وطائرة سوخوي قامتا بإطلاق نيران تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية (ديفندر) التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، بالقرب من (كيب فيولنت) على ساحل شبه جزيرة القرم.

لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت ذلك وقالت على تويتر إنه “لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى السفينة البريطانية، وأكدت أن “سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي”.

يمكننا أن نقصف

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية “يمكن أن نلجأ للمنطق ونطلب احترام القانون الدولي وإن لم ينجح ذلك يمكننا أن نقصف”.

وأوضح أنه في المرة المقبلة لن تكون القنابل التي ألقيت “في مسارها فحسب بل على الهدف”.

واتهمت بريطانيا أمس الخميس، روسيا بإعلان تفاصيل غير دقيقة لواقعة في البحر الأسود قالت موسكو إنها أطلقت خلالها طلقات تحذيرية وألقت بقنابل في مسار المدمرة البريطانية دفيندر.

ورفضت بريطانيا رواية روسيا لأحداث الواقعة قائلة إنه لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية ولا إلقاء قنابل في مسار مدمرتها (دفيندر) التابعة للبحرية الملكية.

واستدعت روسيا السفيرة البريطانية ديبورا برونيرت لإبلاغها بالاحتجاج على ما وصفته بأنه تصرفات بريطانيا “الخطرة” في البحر الأسود في حين اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لندن “بالكذب البيّن”.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصحفيين في سنغافورة خلال زيارة لمناقشة اتفاقات تجارية “لم يجر إطلاق أي طلقات على المدمرة”.

وأضاف قائلا “كانت سفينة البحرية الملكية تقوم بمرور طبيعي عبر المياه الأوكرانية بموجب القانون الدولي وتوصيف روسيا للأمر غير دقيق كما هو متوقع”.

وقالت روسيا إن السفينة البريطانية توغلت لمسافة 3 كيلومترات تقريبا داخل المياه الروسية قرب كيب فيولنت على الساحل الجنوبي للقرم القريبة من ميناء سيفاستوبول، مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

المصدر : رويترز

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