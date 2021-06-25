قتلى وجرحى في اعتداء بسكين جنوبي ألمانيا نفذه صومالي (فيديو)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة بجروح بالغة في اعتداء بمدينة فيتسبورغ جنوبي ألمانيا، اليوم الجمعة، حسبما أفادت السلطات المحلية التي أوضحت أن الهجوم نفذه صومالي خضع مؤخرا لعلاج نفسي.

وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواكيم هيرمان للصحفيين أن المهاجم أودع مؤخرا مستشفى أمراض نفسية بسبب سلوكه الغريب.

وأضاف أن “تحقيق الشرطة سيحدد ما إذا كنا بإزاء عمل مرتبط بالإسلام المتطرف أو بالوضع النفسي” للمهاجم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع أن الرجل الذي وصل إلى ألمانيا كمهاجر عام 2015 تصرف “بوحشية بالغة” مرتكبا هذه الجريمة في وسط المدينة داخل متاجر ووكالة مصرفية.

وقال الوزير “نصلي من أجل الجرحى”، مشيدا برد فعل المارة الذين طاردوا المهاجم مزودين بمقاعد استعانوا بها من أرصفة المقاهي أو عصيا “للتصدي له”، بحسب ما أظهرت مقاطع مصورة التقطها هواة.

انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في وسط المدينة (رويترز)

وذكرت صحيفتا بيلد وماين بوست أنه تمت السيطرة على المعتدي بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

وأظهر أحد الفيديوهات المهاجم على الأرض مقيدا من جانب الشرطة ويحوط به حشد غاضب.

كما نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورة قالت إنها للمعتدي المفترض، يظهر فيها شخص أسود البشرة حافي القدمين يحمل سكينا في يده.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن المهاجم (24 عامًا) يحمل الجنسية الصومالية وأنه في حالة صحية جيدة.

وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في وسط المدينة التي يقطنها نحو 130 ألف شخص وتقع على مسافة 120 كلم شرق فرانكفورت.