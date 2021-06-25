السجن 22 عاما ونصف لقاتل جورج فلويد (فيديو)

حُكم على الشرطي السابق ديريك شوفين، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف العام لقتله الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، وهي عملية قتل أثارت أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وقال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس إن “الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف”، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه “الرأي العام”، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

من جهته، رحب محامي عائلة جورج فلويد بالحكم الصادر بحق الشرطي السابق، معتبرا أنه يسهم في “مصالحة” الأمة.

وقال بن كرومب عبر تويتر “هذا الحكم التاريخي يقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة أخرى من المصالحة بالسماح لهم بطي الصفحة عبر محاسبة المسؤولين”.

أثارت وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد موجة من العنف في أمريكا (غيتي)

وقدم الشرطي ديريك شوفن (45 عاما) “تعازيه” إلى عائلة الضحية.

وقال خلال جلسة إعلان العقوبة بحقه “بسبب المسائل القانونية العالقة، لست بصدد الإدلاء بتصريح رسمي في هذه المرحلة، ولكن باقتضاب، أحرص على تقديم تعازي إلى عائلة فلويد”.

وأضاف في أول تصريح علني يدلي به منذ مقتل فلويد، في 25 مايو/أيار 2020، “ستظهر في المستقبل معلومات جديدة، وآمل أن تكون مثيرة للاهتمام وتجلب لكم راحة الضمير”.

وطلب المدعون عقوبة السجن 30 عاما بحق الشرطي الذي قتل الرجل الأربعيني خنقا عندما ضغط بركبته على عنقه، ما أثار حركة مناهضة للعنصرية غير مسبوقة في كافة أنحاء الولايات المتحدة والعالم.