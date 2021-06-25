الجيشان السوداني والمصري يوقعان مذكرة للتعاون المشترك

أعلن الجيش السوداني، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجيش المصري، وذلك في ختام مباحثات عسكرية بينهما بالعاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان أمس الخميس، إن المباحثات العسكرية السودانية المصرية اختتمت بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وبحسب البيان، وقع المذكرة عن الجانب السوداني رئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين ووقعها عن الجانب المصري رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد حجازي.

ولم يدلِ البيان بأي تفاصيل حول المذكرة، لكنّ رئيس الأركان السوداني محمد عثمان الحسين، أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين المصري والسوداني.

وذكر البيان أن رئيس هيئة الأركان السوداني، أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين وقدم شكره للقوات المسلحة المصرية على دعمها وتعاونها الكبير.

وأكد رئيس الأركان المصري محمد فريد حجازي على عمق العلاقات بين البلدين، وقال إن زيارته للخرطوم تأتي في إطار المتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه.

كان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية توقف بالخرطوم في طريق عودته من الكونغو حيث استأنف رحلته عقب التوقيع مباشرة، بحسب ما ذكر البيان.

وشهدت العلاقات العسكرية بين السودان ومصر تقاربا في الآونة الأخيرة، وتم تنفيذ أكثر من تمرين تدريبي مشترك كان آخرها تدريب (حماة النيل) في مايو/ أيار الماضي، وسط خلافات سودانية مصرية مع أثيوبيا بشأن سد النهضة.