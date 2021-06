مقطع فيديو يكشف الحادث.. مركز حقوقي إسرائيلي يتهم الاحتلال باغتيال فلسطيني داخل سيارته (شاهد)

اتهم مركز حقوقي في إسرائيل شرطة الاحتلال باغتيال شاب فلسطيني في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، دون أن يشكل خطرا على أحد نافيا صحة الرواية الحكومية التي تزعم قتله خلال محاولة اعتقاله.

جاء الاتهام في تقرير أصدره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) بشأن حادثة اغتيال الشاب أحمد عبدو (25 عاما) من مخيم الأمعري للاجئين بمدينة البيرة، فجر 25 مايو/أيار الماضي.

ونشر (بتسيلم) مقطعا مصورا قال إنه يوثق قيام أفراد من وحدة (اليمام) الخاصة بحرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية، باغتيال الشاب الفلسطيني داخل سيارته بمدينة البيرة.

ويُظهر المقطع أفراد الوحدة الإسرائيلية وهم يعترضون سيارة الشاب بينما كان قد استقلها للتو تحت إحدى البنايات في المدينة ثم أطلقوا النار عليه بشكل مفاجئ وجروه خارج السيارة.

Israeli police shot and killed a Palestinian man in the occupied West Bank who did not pose a threat to them, an Israeli rights group reported, citing newly released security camera footagehttps://t.co/N12V5rCgEo

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 23, 2021