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فلسطين.. مظاهرات تندد بوفاة الناشط نزار بنات وعائلته تكشف عن تعرضه لتهديدات بالقتل (فيديو)

مظاهرات في رام الله تنديدا باغتيال الناشط نزار بنات (مواقع التواصل)
مظاهرات في رام الله تنديدا باغتيال الناشط نزار بنات (مواقع التواصل)
24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202106:27 PM (مكة المكرمة)

قال الطفل كفاح نزار بنات في مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل إن والده تعرض لعدة تهديدات بالقتل قبل أن يتم اقتحام منزله فجر اليوم واعتقاله ثم الإعلان عن موته.

وأوضح كفاح أنه سمع شخصين يهددان والده بالقتل كما تعرض هو أيضا للضرب على يد أبناء أحد هذين الشخصين.

وأكد أحد أفراد عائلة الناشط الفلسطيني الراحل وأحد شهود العيان أنه تم اقتحام المنزل حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس من قبل 25 شخصا حيث كان أحدهم يحمل (عتلة) استخدمها لفتح نافذة للدخول إلى المنزل، ثم انهالوا ضربا على جسده ورأسه أثناء نومه باستخدام نفس العتلة لمدة 8 دقائق متواصلة بعد أن جردوه من ملابسه.

وأضاف أنه كان من بين القوات 3 من ضباط الأمن الوقائي أشهروا السلاح فوق رؤوس جميع أفراد العائلة ومنعوهم من التحرك والكلام ودخلوا على نزار بنات أثناء نومه ورشوا عليه 3 عبوات من الفلفل الحار ثم انهالت القوات عليه بالضرب المبرح.

وتابع “نزار كان يتمتع بصحة جيدة جدا ولا يعاني من أي أمراض، وتعرض لعدة تهديدات وكان يذكر لي أسماء، ونحمل مسؤولية قتله للأجهزة الأمنية لأن أفرادها لم يأتوا ليعتقلوا ولكن جاؤوا ليقتلوا”.

وأردف “كانت هناك محاولات لقتل نزار قبل ذلك ورموا عليه قنابل متفجرة في بيته قبل شهرين، وكان يتلقى تهديدات بالاغتيال من قبل مسؤولين أمنيين كبار في السلطة ويوصلون رسائل له بأنه مطلوب حيا أو ميتا”.

ووصف ما حدث لنزار بانت قائلا “ما حدث وحشية وأسلوب أسوأ من أساليب الاحتلال”.

وشارك المئات في احتجاجات بمدينتي رام الله والخليل بسبب وفاة نزار بنات بعد اعتقاله، وأطلقت قوات الأمن الفلسطينية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة انطلقت نحو مقر الرئاسة.

وأمطرت قوات الأمن المشاركين في المظاهرة بقنابل الغاز واعتدت عليهم بالضرب، وأصيب عدد منهم برضوض وحالات اختناق.

وندد المتظاهرون بما وصفوف بـ”جريمة اغتيال” الناشط الفلسطيني البارز نزار بنات، ورددوا هتافات تطالب برحيل السلطة الفلسطينية ورئيسها مثل “الشعب يريد إسقاط النظام” و”ارحل ارحل يا عباس هذا صوت كل الناس”.

وعلى وقع الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في وفاة نزار بنات بينما رفضت هيئات حقوقية المشاركة فيها.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في بيان إنه “تم تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية في الخليل”.

وأضاف أن “اللجنة ستبدأ عملها فوراً للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادات عائلته وشهود العيان والمسؤولين”.

يذكر أن بنات ناشط ومعارض مستقل من بلدة دورا بمحافظة الخليل وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.

وشكّل بنات قائمة الحرية والكرامة لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة، في 22 مايو/أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي بإلغائها، في 30 أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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